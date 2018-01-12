政治路上相隨 蒙塵斷尾！劉世芳效率高 助陳菊攀高峰

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中國時報
／高雄報導

劉世芳宣布退出初選，高雄市長陳菊緊急取消11日下午原訂行程，12日也沒安排公開行程，刻意不對外露面，僅發表聲明表示，這些年劉世芳為高雄所付出的一切，「我都看在眼裡，疼在心底」，她也勉勵劉莫忘初衷，轉換戰場繼續努力。

劉世芳在退選記者會強調，10日晚上才告知陳菊市長要退出初選；不過，陳菊的回應稿表示，前幾天就知道劉世芳不登記初選，這是困難且痛苦的決定，她予以尊重，但既難過也深深不捨，多年來劉世芳為高雄的付出，「我都看在眼裡，疼在心底。」

陳菊表示，劉世芳是她的好戰友，也是擔任高雄市長任內推動改革的最佳幫手，也因此她的一言一行，甚至出版一本新書，都變成劉世芳的包袱，這真是始料未及，她對劉世芳一直很抱歉，但劉也對她說抱歉，說因為參選害她受攻擊，政績被扭曲，真是無可奈何。

陳菊也再度肯定劉世芳，認為市府團隊12年來克服種種困難，在高雄轉型成為希望之城的過程，劉功不可沒，也因此她支持劉參選，但仍要市民選擇，沒想到被扭曲成是要指定接班人，「對她很不公平，也讓我很無奈。」

陳菊表示，目前台灣面對外來的威脅，以及國內改革的困境，必須更努力，捍衛社會的核心價值，完成台灣轉型的最後一哩路，因為心有所愛，不忍讓台灣傾敗，「謝謝世芳、謝謝高雄，我們會奮勇向前。」

陳菊與劉世芳是因在台北市、中央共事而相識相惜，更因共同在高雄市打拚，而成為政治生命共同體，發展出亦師亦友的姐妹情感。劉世芳入府任副市長，更用心又認分地扮演著黑臉，全力襯托陳菊如鄰家阿姨般親善的形象，但長年扮黑臉，令劉世芳付出慘痛代價，當她銜命參加高雄市長黨內初選時，黑臉形象深植人心，選情處處遭掣肘。這就是陳菊為何會力挺劉世芳，並甘冒被批評的風險，都要在《心內話》裡給劉一個篇章的原因。

(中國時報)

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