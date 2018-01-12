選戰分析－市長初選 恐上演2個男人戰爭

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中國時報

《花媽心內話》新書，意外成為壓垮劉世芳最後一根稻草，也讓高雄市長初選邁入新賽局，但新系隱忍退選的同時，也將力穩市長陳菊持盈保泰，蓄積能量，扮演黨內桶箍者、仲裁者，讓花媽在未來市長選舉仍有著一定影響力，力圖後陳菊時代菊系或新潮流系在高雄仍保有一片天。

市府幕僚不諱言，初選迄今，陳菊確實聲望受挫，但衡諸黨內外局勢，中央執政風雨飄搖，仍然需要輩分高，有政績者適時出面穩定局面，民進黨才有能量面對2018及2020的挑戰。

因此，在未完的賽局裡，陳菊不再表態的成分升高。戰友們似乎嗅出趨勢，紛紛發言讚許，先前或避談或無視陳菊執政12年的高雄價值，又成綠色執政瑰寶。

雖然新賽局裡，管碧玲、林岱樺仍力爭上游，不過，民調穩居前段班的陳其邁、趙天麟，應是坐享漁翁之利，這場市長初選，恐成「2個男人的戰爭」。

趙天麟雖出身謝系，但近幾年走出自己的路，宣布參與初選以來，對爭取花媽關愛眼神始終抱持開放態度，電視辯論後，論述能力出眾的趙天麟聲勢穩定上升，11日回應劉世芳退選，更指5位參選人可以團結延續「高雄價值」，與陳菊「堅持高雄價值」的說法如出一轍，似乎在向花媽系統眨眼示好，後續是否能成功締造結盟契機，格外引人關注。

地方政壇評估，陳其邁以茶餅會鴨子划水式的參選，目前民調高居領先地位，若單純用新系一貫以勝選為最首要考量，並非不可能與陳其邁合作，也能趁機做個順水人情給支持陳的蔡英文，拉高後陳菊時代的政治高度，但兩個陣營過去1年為了初選彼此攻訐，裂縫如何弭平，考驗雙方的政治智慧。

(中國時報)

政治路上相隨 蒙塵斷尾！劉世芳… 競逐者同感驚訝 怎麼可能？

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