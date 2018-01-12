競逐者同感驚訝 怎麼可能？

2018年01月12日 04:10 中國時報 林宏聰 、 李義 、 曾薏蘋 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

劉世芳突然宣布退選，綠營另4位角逐高雄市長黨內初選的參選人陣營坦言「事前毫無跡象」；不過，各陣營仍在最短時間內，陸續透過臉書、聲明稿發表回應，口徑一致「尊重劉世芳的決定」，並不約而同強調延續「高雄價值」的重要性。

民進黨祕書長洪耀福昨天表示，黨中央對此表示尊重，但也希望是高雄初選整合、協調的好契機。

民進黨高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣初選四縣市下周一至周五開放登記。劉世芳在登記前退出，洪耀福說，希望她的退選能有正面積極作用，給其他四縣市有好的起頭跟示範作用，好讓選對會下周能順利運作。在登記截止後，將啟動黨內協調。

參選人之一的管碧玲對劉世芳的退選表示，參選與退選都要很大的決心與勇氣，大家都是同志，未來持續為高雄攜手奉獻，這一切不會改變。

她特別強調，「菊姐是我心目中永遠的台灣菊，也是高雄進步轉型的偉大力量」，她承受黨過往的歷史，也承受著不輕易說出的苦，一如過往，就是承擔。

林岱樺則呼籲，高雄市長的初選，應該回歸進步改革的正道，切勿再糾纏於過去的恩怨，才能讓高雄在正面價值中繼續成長、進步。

正在日本進行海外請益之旅的趙天麟，透過幕僚表示，5位參選人都是一時之選，一定可以團結延續高雄價值，帶領高雄迎向新的境界。他並強調，參選市長是他實踐信念的作法，會向標竿直跑。

陳其邁則感性地說，「團結，成就高雄」，「民進黨好、高雄好、台灣才會更好」。他說，「高雄的成就，要感謝菊姐的魄力擘畫及世芳的戮力執行！」

陳其邁回憶2014年高雄氣爆當晚，和劉世芳並肩走在滿目瘡痍的街道上，共同思索如何重建這座城市，也一起扶持走過氣爆的危機挑戰，並與市民歡呼世運的城市光榮，「我們禍福相倚、榮辱與共，高雄是我們共同的家園」。

(中國時報)