新聞透視－超越李、扁 不分藍綠讚小蔣

2018年01月12日 04:10 中國時報 王正寧

編按：13日適逢故前總統經國先生逝世30周年，為紀念經國先生對台灣的貢獻，鑑古知今，今起推出三系列專版，分別從民調暨民間友人、江南案暨政改、精神遺產暨貢獻等角度，探討蔣經國留給台灣的資產與典範，供讀者參考。

蔣經國的浙江口音國語，雖然未必人人能懂，但是他親民愛民，歷次民調都顯示，故總統蔣經國，是台灣歷任總統中最受人民認同和喜愛的領導人。這與他親民的形象有關，但更重要的是，他對台灣建設的巨大貢獻，可以說過了30年，還在啃他留下的老本。

泛藍鼓掌 泛綠按讚

台灣內部在族群與意識形態的糾結下，或許部分人在情感上不願把「最愛台灣」的桂冠送給這位「威權時代的開明領袖」，即使他曾宣稱「我也是台灣人」。本集團民調反映出，在泛綠支持者的心目中，「本土派」的前總統李登輝、陳水扁是愛台前兩名，各得到31.4％、22.3％，接下來才是蔣經國的21.9％。

但問到誰對台灣貢獻最大，毫無疑問地，蔣經國成為最大交集，不論性別、學歷、地域或政黨。雖然泛藍有高達70.2％受訪者給他掌聲，但泛綠的支持者也放下省籍觀念，在這個議題上「跑票」，有44％的比例給蔣經國按讚，大大超越了李、扁兩人。

政經改革 難以抹滅

如同曾任蔣經國英文祕書、前總統馬英九所言，十大建設促成台灣經濟升級；解除戒嚴帶來民主改革；開放探親促成兩岸和解；勤政愛民端正台灣政風。當中，每一項都是小蔣對台灣、甚至是兩岸的歷史貢獻。

以蔣經國獨排眾議、堅持推動的十大建設為例，內容包括了交通、重工業、能源等等建設，為台灣經濟的振興奠定了基礎，創造出「台灣錢淹腳目」的榮景，並得以躋身「亞洲四小龍」之列；拚經濟無分藍或綠，沒有人可以抹滅這樣歷歷在目的政績。

生長於威權時代，蔣經國的「寧靜革命」，從解除戒嚴，致力終結威權時代與萬年國會；在經濟起飛的同時，也能在台灣培育出自由民主的幼苗，讓這塊土地向民主化邁進一大步。

身後30年 仍獲肯定

體認到「時代在變，環境在變，潮流也在變」，民進黨宣布組黨時，蔣經國捨鎮壓一途，正因為關鍵時刻，做出正確的抉擇，讓他能夠在辭世30年後，國民黨失去政權之時，依舊得到肯定，誰還能說「經國牌」是老哏呢？

(中國時報)