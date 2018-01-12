蔣爺爺恩同再造 畫家楊恩典感念

已成口足畫家的楊恩典，3年前在桃園市建德國小演講並用腳作畫。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／高雄報導
民國65年蔣經國到高雄六龜育幼院，抱起沒有雙手、3歲的楊恩典。（六龜育幼院提供）

「經國先生是我的人生轉捩點！」被六龜育幼院楊煦牧師夫婦收養的楊恩典說，民國65年她3歲時，蔣經國到育幼院探視孩子，當時將她抱起，她告訴這位慈祥伯伯說：「我沒有手。」經國先生就回答她說：「妳雖然沒有手，但妳還有腳，腳可以做很多事情。」從此啟發了她對腳的想像。

楊恩典表示，當時她年紀小，不知抱著她、改變她命運的人，竟是日理萬機的中華民國總統。

談起對蔣經國的回憶，楊恩典說，蔣經國不僅改變她的命運，也改變六龜育幼院命運，早期育幼院因地處偏遠山區無人知，直到經國先生到訪才逐漸打開知名度，獲各界支援。蔣經國曾多次造訪，民國65年12月25日三度蒞臨時遇上楊恩典，見其雙臂闕失，詳詢其生活，抱持良久不忍釋手，且即刻吩咐送振興復健中心，安裝義肢。

楊恩典說，經國先生啟發她對腳的想像，媽媽林鳳英就開始把紙筆放地上，讓她漸漸學習用腳夾筆紙，媽媽認為她可上學就讀，就送她去學校，她印象中，國小畢業時，經國先生特地寫書法送給她，鼓勵她繼續求學。

楊恩典回憶說，求學時經國先生親自為她裝義手，後來她才知，原來這位慈祥長者就是總統，「如果當年沒有經國先生的鼓勵，就沒有現在的口足畫家楊恩典！」

為感念經國先生，楊恩典每年1月13日都會與育幼院長輩，到大溪頭寮經國陵寢拱花致意。楊恩典說，這天經國先生的民間好友都會相聚，一起到頭寮向經國先生表達感念。

(中國時報)

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