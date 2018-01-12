王家驊：民進黨組黨當天 蔣不知情

2018年01月12日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

蔣經國逝世30周年前夕，國民黨智庫、國家政策研究基金會昨邀前監察院長錢復、前國安會秘書長胡為真及銘傳大學國際學生顧問室處長王家驊等人，談蔣經國對台灣的貢獻。王家驊透露，民進黨組黨成功當天，蔣經國並不知情，知道後，隔天找人到總統府開會，蔣經國最後冷靜表示，「小不忍則亂大謀」。

曾擔任蔣經國任內總統府機要室主任的王家驊指出，民進黨組黨成功當天，蔣經國不知情；圓山飯店組黨大會當天，他向蔣經國報告，蔣才知道。蔣經國聽完後一句話沒說，躺在床上眼睛閉起來，他站旁邊不敢離開，隨後蔣經國睜開眼睛說，隔天下午4點找人到總統府開會。

王家驊表示，開會現場，有些強硬派的斥責民進黨「太不像話，一定要處理」；但也有人說應了解狀況才動作，蔣經國等全部人都講完了後說，「時代在變、環境在變、潮流在變，小不忍則亂大謀。」當時蔣經國講這句話是內心非常痛，但一切還是為了國家的長遠發展。

此外，錢復在會中追思蔣經國愛民如子，並要大家對未來有信心。錢復指出，除台灣十大建設外，1973年碰到石油危機時，蔣經國堅守油價不漲價，到1974年為因應時局非得不漲時，他用著睿智與政府官員溝通，讓當時的台灣民生不至受到油電上漲的波及，順利帶領台灣度過經濟難關。此外，對於兩岸交流，蔣經國也不迴避時代趨勢，為此決定解除戒嚴與黨報禁。

淡大教授林金源分析，當年台灣經濟發展能稱為奇蹟的意義在於均富，但現在台灣難以複製當年的經濟發展，箇中原因是現今台灣面臨到國家認同的問題。

(中國時報)