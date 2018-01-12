長官激勵 小兵踏上名廚路

2018年01月12日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

以江浙菜聞名的上海極品軒老闆陳力榮，祖籍浙江大陳，雖出生台灣，但從小就聽家中長輩談到前總統蔣經國對大陳人的恩惠；直到當兵，蔣經國對他做的小壽桃、黃魚讚不絕口，改變他一生，「當年若非經國先生激勵，我也不會踏上廚師這條路。」

「大陳義胞對這位長者的緬懷，從不間斷」，陳力榮說，「經國先生那口家鄉話，像春風一樣非常溫暖。」

「民國68、69年時，我在馬祖北竿服役」，他說，經國先生來北竿視察，當時他是陸軍193旅擎天部隊的廚房小兵。陳力榮回憶，「經國先生第一天來時，有很多侍衛，我們司令部在山頂上，燒菜地方到餐廳要爬90個階梯，而每一階梯都非常陡峭，菜要從廚房送上去，每30階梯就有個侍衛。第一天時，經國先生就寢，我幫忙鋪床，他問我，你從哪裡來啊？我說，家住永和，是大陳義胞。」經國先生一聽，「馬上用家鄉話跟我談話，聽了好感動」。

「第二天警衛不見了，後來才知，經國先生知道我是大陳義胞後，撤掉所有隨扈。我當兵兩年期間，經國先生只要到北竿視察，都由我服侍。」

「我會用家鄉菜給他吃，他吃得很開心。之後他看到我們軍團司令蔣仲苓，都會提及到北竿時，那個伙頭軍弄了什麼給他吃。」

經國先生從不主動點菜，但會點評，比如「這黃魚啊，以前大陳島黃魚，就是醬油燒一燒、旁邊擺點酸菜…。」這樣一說，下面人就懂了。

最令陳力榮感恩的是蔣經國的政策，他說，當時台灣很多大漁船捕不到魚，民國63、64年開放海員訓練，訓練好就分配到商船、貨櫃輪當船員，他哥哥就是這樣被船公司聘用，待遇很好，從此改變很多大陳義胞的生活。

他的激勵是一大肯定，陳力榮說，「我就是被一個尊敬且崇拜的長者，這樣鼓勵起來的」。

(中國時報)