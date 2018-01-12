民間好友家屬 明約頭寮悼故人

2018年01月12日 04:10 中國時報 社會地方中心／連線報導

經國先生過去有民間11位好友，分別是桃園的黃斌璋、黃文彥，台中林寅、南投縣張讚盛、蕭獻澤，宜蘭縣羅文堂、花蓮縣戴榮光、台東縣的李忠祥、高雄縣楊煦、屏東縣的龔新通和澎湖縣呂九屏，儘管有些人已辭世，但家屬談起經國先生，仍對他沒架子、像家人印象深刻。大家相約13日經國先生逝世30周年齊聚頭寮，悼念這位永遠的好友。

台中大里美方芋仔冰老闆林寅說，「有次受邀去總統府參加蔣經國與民間11位友人的聯誼餐會，經國先生當場提到『我們永遠心連心』，聽了真的感動，他待人和藹、沒派頭，就像家人，想到令人不捨。」

國姓鄉大眾食堂張讚盛多年前過世，交女兒張俊螢經營，71歲的她說，很認同經國先生勇於任事的施政作為，相較現在藍綠對立，她常自稱是「經國黨」，只要勤政愛民，她都欣賞。

當年數度為蔣經國煮扁食的民間友人液香扁食老闆戴榮光的二姊戴玉麗，回憶經國先生說，他到花蓮一定到店裡與老友話家常，當時1分鐘能包52顆扁食的戴阿嬤，要教經國先生包扁食訣竅，很緊張，不過經國先生輕聲要她慢慢來，就像長輩親切，想到經國先生願意拉下身段替百姓著想，仍不住眼眶泛淚光。

「雖然已過3、40年，對蔣總統手心的溫度，記憶猶新」，台東民間友人李忠祥已過世20多年，他的么女李明珠說，蔣經國3、4年內造訪父親11趟，為了解民情到父親經營的「同心居」用餐，還詢問其他客人，有無需要政府協助之處。

恆春鎮前鎮長龔新通是蔣經國民間知名友人，遺孀龔范蓮理說，蔣經國到恆春12次，丈夫生前保存所有和蔣的合照、寫給他的信、發給他的電報等；她說，蔣很會抓事情重點且行動力快，事情很快就能解決。

(中國時報)