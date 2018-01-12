國民黨出征北市 民進黨假想敵蔣萬安

2018年01月12日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2018台北市長參選人難產，是否與台北市長柯文哲再度合作，黨內遲遲無法決定。不過國民黨的當紅炸子雞立委蔣萬安，已成為民進黨的鎖定目標。民進黨祕書長洪耀福被問到是否以蔣萬安為目標擬定戰略？洪耀福說，「我個人的戰略是這樣。」

民進黨人選 尚無定案

台北市長柯文哲身邊首長一一求去，最近連民進黨籍的觀傳局長簡余晏都請辭，柯文哲強力慰留中。外界解讀，簡余晏求去，意味著2018年台北市長選舉，民進黨可能與柯文哲分道揚鑣。但民進黨有意參選者「能見度不高」，民進黨是否與柯文哲再合作，或自提人選，至今沒有定案。但是民進黨已鎖定蔣萬安做為主要敵人。

洪耀福說，「我知道，蔣萬安是吳敦義的最愛」，吳敦義需要透過蔣萬安與國民黨及國民黨內部外省族群結合，因為蔣萬安血統純正，可以讓吳敦義與正統外省系統拉攏及和解，這是正確戰略，他要是吳敦義也會這麼決定，怎麼可能選擇丁守中。

有利吳敦義 布局2020

洪耀福認為，蔣萬安出馬北市，有利於吳敦義布局2020，結果就是蔣萬安了，這到最後一定會驗證，這是客觀形勢。日前他稱總統府前祕書長羅智強是「跑龍套」，前立委丁守中是「悲劇英雄」，「我講的話哪裡不對？」

至於民進黨基於擬定的戰略是否以蔣萬安為目標來布這個局？洪耀福說，「這是我個人的戰略」，但他又補充「黨不一定是這樣。」

洪耀福表示，選戰要釐清客觀情勢，以及對手布局方式，在這種客觀情勢下思考如何對應。蔣萬安是吳敦義的布局，這個局一定也會這樣布。

被問到蔣萬安對民進黨來說是否為可怕的對手？洪耀福說，蔣有優勢也有缺點，蔣萬安未必能承受高壓力的市長選舉，首都市長選戰候選人在媒體焦點、張力、壓力下，要具備心理素質、政策準備及願景論述、膽試，選舉是很綜合性的，必須要有完全準備。

洪個人臆測 蔣不評論

藍委蔣萬安對洪耀福諸多說法僅回應表示，這只是洪耀福個人的臆測，國民黨的候選人一定是透過初選機制產生，絕對沒有布局的問題。

(中國時報)