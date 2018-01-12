新聞透視－綠見縫插針 轉移內部焦慮

2018年01月12日 04:10 中國時報 陳彥宇

藍綠由誰出征2018首都市長選戰，皆為未定之天。民進黨祕書長洪耀福卻聲稱，鎖定藍委蔣萬安為目標，擬定戰略，顯然是因自家選將不夠強，產生是否與現任市長柯文哲合作的「綠色憂鬱」，才藉由挑起藍營初選矛盾，轉移內部的焦慮。

國民黨目前明確宣布參選台北市長，已有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，黨內呼聲很高的蔣萬安則對參選一事不置可否，話始終沒說死，處於「評估」階段。

蔣萬安的態度曖昧，讓綠營有了見縫插針、借題發揮的機會。洪耀福日前便多次點名蔣；他先是表示藍營可能推蔣應戰，又評論丁守中為悲劇人物，羅智強是跑龍套等，昨再拋出新說法，直指鎖定蔣為目標對手。

藍營北市由誰出戰，確實急需協調整合，但綠營何嘗不是如此？既然綠委姚文智已宣布參選，且非菜鳥參選人，而是在上屆選舉就做好政見與政策的規畫，民進黨何不直接提名？到底在猶豫什麼？顯然對姚文智出馬應戰，沒有十足信心。

在野黨相關人選明明八字都還沒有一撇，執政黨卻似胸有成竹，預先做好戰略準備，頻頻放話，玩的是一石二鳥之計。一是希望挑起國民黨內部初選矛盾，降低自家內部壓力；二是將其視為強勁對手的潛在人選曝光，成為黨內優先被攻擊的箭靶。

更有意思的是，洪耀福不只關心北市選情，過去也關切對手在新北市、彰化縣、台東縣等縣市選務，抹綠侯友宜，又說有意參選台東縣長的廖國棟會被饒派收買，而彰化縣的整合是黑道大團結等。這些地區，恰好都是綠營選情相對艱困地區，身為執政黨的祕書長，屢屢針對他黨內部事務「指東畫西」，實非光明之舉，但洪耀福的「司馬昭之心」，到底打著什麼算盤，已是路人皆知。

(中國時報)