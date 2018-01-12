綠智庫民調 賴清德滿意度領先小英！44％民眾認蔡不會連任

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中國時報
／台北報導

小英民調拉警報！新台灣國策智庫昨發布最新民調，有51.1％民眾對蔡英文就任至今的表現不滿意，只有3成滿意；當問及蔡英文是否會連任2020總統時，僅有32.4％民眾認為「會」，但有近4成4民眾認為不會連任。

值得注意的是，行政院長賴清德的施政有高達44％表示滿意，高於蔡英文的3成；若問及民進黨內支持哪一位來做總統，賴清德擁4成2支持度，但蔡英文僅有24.4％。

民調顯示，有超過半數民眾對蔡英文上任至今表現不滿意，在40至49歲的族群中，有高達6成2民眾不滿蔡英文施政。

師大公民教育系副教授曾冠球解讀，年齡族群的差異對賴清德施政滿意與否，並不明顯，但對蔡英文而言，除了70歲以上長者外，其餘族群的不滿意度都高於滿意度，是明顯的警訊；無論是蔡與賴的民調，在30到49歲的青壯族群有較高的不滿意度，很可能是認為蔡政府施政對他們而言「走偏了」。

除了民進黨內的支持度，此份民調也將蔡英文、賴清德、吳敦義、朱立倫進行對比民調，若蔡、賴對上吳敦義，吳都落後至少15個百分點以上；若朱對上蔡，朱贏蔡5.7個百分點，但若改由賴清德出戰，則賴贏朱12.9％。

2020的總統競選若加入台北市長柯文哲，將形成「藍、綠、白」三強鼎立的版圖。民調顯示，柯若參選總統，支持度達35.5％、蔡英文僅31.6％、吳敦義落後僅有17.8％；若是柯、蔡、朱進行對比，柯支持度達3成，朱立倫有29.8％，蔡英文則小輸，僅有29％。

此份民調由新台灣國策智庫委託趨勢民調調查，對象是戶籍設於台灣、年滿20歲民眾，以電訪、隨機抽樣方式，時間是在本月8日到9日，採分層比例隨機抽樣方式，1074有效樣本，95％信心水準下，抽樣誤差範圍在正負3％。

(中國時報)

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