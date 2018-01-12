監委補提名 陳師孟遭藍營炮轟

2018年01月12日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會昨天舉行「監察委員人事同意權」全院委員會公聽會，台北市前法規會主委葉慶元直接點名被提名人陳師孟，具有濃厚黨派色彩，而田秋堇則是前立委，民進黨把監委當落選、卸任立委、前官員的資源回收桶，是否合適？

立法院昨就11位補提名監委舉行公聽會，包括前勞委會主祕王幼玲、僑委會副委員長田秋堇、前立委瓦歷斯．貝林、前政務委員林盛豐、律師高涌誠、醫師張武修、前總統府祕書長陳師孟、律師楊芳婉、前立委趙永清、台灣高等法院台南分院庭長蔡崇義，以及因親民黨副祕書長劉文雄過世，再補提前北市府法務局長楊芳玲，她是國會觀察基金會董事長姚立明之妻。

民進黨長期主張廢除監察院，雲林科大法律系教授吳威志諷刺說，民進黨團都已經質疑監察院在黨產以及年金改革爭議上替國民黨提出釋憲，儼然是國民黨附隨組織，「我建議黨產會跟檢調應立即進行調查！」若證明監察院為國民黨附隨組織，那就該思考要不要廢掉，在水落石出之前，沒有補提名監委的必要。

吳威志表示，民進黨團已經暗示這些補提名的監委名單有政治任務，並也暗示現任的監委是前朝同路人，很明顯，現任監委與補提名監委將是兩極民粹，未來將形成權力鬥爭。

葉慶元轟陳師孟未上任已稱某些司法官是「黨國餘孽」，被提名後要淘汰他們，這樣的人是否適合擔任監委？

國民黨立委王育敏亦指陳師孟立場明顯偏頗，過去的所作所為不適合監委的形象，「監委要對人家提出糾舉、彈劾，但若無法使社會信服，會使得行使職權反備受質疑。」

民進黨立委尤美女則表示，廢監察院一定要修憲，但修憲門檻實在太高，監察院又是憲政機關，因此在沒有修憲之前，還是要補提名監委。

(中國時報)