建議扁出國治療 醫療小組遭打槍

2018年01月12日 04:10 中國時報 林宏聰 、 馬瑞君 ／綜合報導 ／綜合報導

網路瘋傳阿扁唱歌影片，又遭外界質疑裝病。醫療小組醫師陳順勝11日表示「外界謾罵如同凌虐」，干擾病情，建議扁到國外治療，但立刻遭台中監獄打槍。中監指出，「除非棄保潛逃，否則現行法令規定受刑人不能出境。」

扁日前與母親、親友聚餐，高唱〈客家本色〉的影片在網路被瘋傳；加上他在1月5日保外就醫滿3年時，錄唱1994年參選台北市長的競選歌曲，並寫下「今天特別的日子，讓阿扁為您清唱一段〈春天的花蕊〉。感謝有您，阿扁才能活下去」，用Line傳音訊檔給友人。因此，又有人質疑扁裝病。

扁醫療團隊成員、高雄長庚名譽副院長陳順勝指出，阿扁憂鬱症雖有改善，但情緒仍不穩，且有輕生意圖，尿失禁、認知功能缺損、手抖症狀還是很嚴重，因此仍需繼續保外就醫，或不宜出庭應訊。

他強調，「外界這些不實指控像凌虐，常讓阿扁總統情緒陷入谷底，病況再惡化。」經國內外專家會診，認為阿扁若要獲得更好的癒後，建議他改變環境或至國外治療。 台中監獄副典獄長林順斌表示，法令上允許扁與母親吃飯、家人聚會唱歌，但下回訪視時會提醒扁，不要將家庭聚會的影像PO上網。

按現行法令規定，受刑人在保外醫治期間，相關單位必須通知境管單位監管其出境，也就是不能出境；及保外醫治規定每個月必須派員訪視，並提出醫院的診斷證明書，對病況做說明。陳順勝所提的讓扁「改變環境」，除非是棄保潛逃。

(中國時報)