電信3雄賣機車55折殺很大

2018年01月12日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

什麼都賣，還更便宜！電信三雄兼差賣起機車，繼中華電信、遠傳後，台灣大哥大也加入賣車行列，原價6萬6的三陽最新款機車，綁約買車比買手機再多折1萬元，3萬6就騎回家，等同原價打55折賣，創業界最低，甚至比到傳統機車行買車還便宜.

台灣大哥大表示，這次先透過網路門市試賣機車，僅限量50台，想試試看市場反應，也提高新申裝或攜碼用戶在手機外的其他選擇，如果不錯，考慮將機車列為長期販售商品，也會持續精選高性價比的商品上架。

遠傳試賣Gogoro 銷售旺

智慧型手機換機周期拉長，高價手機不再是銷售保證，讓全台逾3000家電信門市必須「什麼都賣」，先前燦坤透過搭售門號，搭售小家電、電視機等商品，反應還不錯，電信三雄乾脆跳下來，切入更高單價市場。

遠傳動作最快，前年5月就與電動機車Gogoro合作，原本是玩票，想搭個流行話題，沒想到開賣後，竟吸引25歲到45歲的用戶主動上門，不少人更是為Gogoro而來，選的多是月租1399元以上的高資費，效果意外的好。

「搭Gogoro比搭iPhone還好賣」，遠傳主管透露，去年Gogoro2上市後，全年銷售較前年成長約4倍，決定將搭售Gogoro列為長期促案，並深化與Gogoro的合作布局，今年起近400家直營門市都要賣Gogoro，銷量力拚翻倍。

台灣大後發搶市 車價砍3萬

看到遠傳賣車賣得嚇嚇叫，中華電也在同年跟進，與中華汽車合作開賣e-moving電動機車，由於中華電主顧中，婆婆媽媽不少，有的是時間，讓銷售人員能慢慢解說，賣電動機車還可順便推銷MOD，效益還不差。台灣大雖然後發，但價格卻很殺，以1399元級資費為例，搭手機頂多折2萬元，搭機車卻可折到3萬元，這是電信界、機車界都沒有過的先例，更改寫跨售較貴的刻板印象，以破盤價打響這一炮後，勢必改寫市場生態。

機車行業者認為，這年頭賣新車本來就賺不了什麼錢，主要獲利還是維修，電信門市挾大量採購優勢，應能壓低不少成本，也增加門市收入，坦言對騎機車上下班的人，便宜換台機車比換手機有誘因。

(中國時報)