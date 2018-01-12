新聞透視－進軍車聯網 先卡位先贏

2018年01月12日 04:10 中國時報 黃琮淵

電信三雄藉由通路優勢，相繼跨入機車銷售市場，除善用通路資源、解決採購問題，更重要的是，當電動機車成為政策目標，每年上百萬的量，以及衍生出車聯網發展，無論誰都得先找好合作伙伴，先卡位先贏。

全台五大電信門市超過3000家，這個數字已經追上全家便利商店總數，也幾乎是全台超商的3分之1，台灣平均不到7000人就有一家電信門市，但去電信門市購機、買配件的次數僅是去超商的3分之1不到。

徒有通路優勢，電信業者現階段遇到最大的問題是，綁約仍是2年、2年半，但換機頻率卻大幅下降，過去蘋果iPhone新機就是銷量，以及綁高資費的最佳保障，但看看iPhone X這回表現，銷售隱憂已經浮現。

況且，單門號崛起，加上經銷通路長期以退現金、超額預繳挖角，都讓電信門市經營面臨瓶頸，總不能每天都做繳費、諮詢這種無本生意吧？搭售高價商品成為新出路，也給了不想頻繁換機用戶一個留下來的理由。

用個簡單的數字，電信業每年終端採購需求高達700到800萬台，過去全是智慧手機，現在轉移到家電，如液晶電視、吹風機、掃地機器人，幾乎各有所好，價格「高又不至於太高」的電動機車，自然成為搭售的新寵。

這與電動機車的特性也有關，以主打換電的Gogoro為例，自有通路不足，遠傳剛好補足這塊，加上Gogoro也需要在各地設置換電站，各取所需，自然創造亮眼的銷售表現。

藉由與電動機車業者合作，更是電信業進軍車聯網的試金石，包括最夯的企業物聯網、智慧城市與車聯網解決方案，都可直接運用在電動機車上，科技與傳產的板塊移動，在機車製造時能放入更多想像，加快實現。

隨電動機車上路時程底定，每年百萬台商機各家覬覦，電信門市除了搶傳統機車行生意，也得參與進製造中。說到底，先卡位總是比沒得卡好，就算發展不如預期，也賣了好幾個門號、好幾台車，誰都不吃虧。

(中國時報)