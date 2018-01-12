新聞透視－進軍車聯網 先卡位先贏

友善列印
中國時報

電信三雄藉由通路優勢，相繼跨入機車銷售市場，除善用通路資源、解決採購問題，更重要的是，當電動機車成為政策目標，每年上百萬的量，以及衍生出車聯網發展，無論誰都得先找好合作伙伴，先卡位先贏。

全台五大電信門市超過3000家，這個數字已經追上全家便利商店總數，也幾乎是全台超商的3分之1，台灣平均不到7000人就有一家電信門市，但去電信門市購機、買配件的次數僅是去超商的3分之1不到。

徒有通路優勢，電信業者現階段遇到最大的問題是，綁約仍是2年、2年半，但換機頻率卻大幅下降，過去蘋果iPhone新機就是銷量，以及綁高資費的最佳保障，但看看iPhone X這回表現，銷售隱憂已經浮現。

況且，單門號崛起，加上經銷通路長期以退現金、超額預繳挖角，都讓電信門市經營面臨瓶頸，總不能每天都做繳費、諮詢這種無本生意吧？搭售高價商品成為新出路，也給了不想頻繁換機用戶一個留下來的理由。

用個簡單的數字，電信業每年終端採購需求高達700到800萬台，過去全是智慧手機，現在轉移到家電，如液晶電視、吹風機、掃地機器人，幾乎各有所好，價格「高又不至於太高」的電動機車，自然成為搭售的新寵。

這與電動機車的特性也有關，以主打換電的Gogoro為例，自有通路不足，遠傳剛好補足這塊，加上Gogoro也需要在各地設置換電站，各取所需，自然創造亮眼的銷售表現。

藉由與電動機車業者合作，更是電信業進軍車聯網的試金石，包括最夯的企業物聯網、智慧城市與車聯網解決方案，都可直接運用在電動機車上，科技與傳產的板塊移動，在機車製造時能放入更多想像，加快實現。

隨電動機車上路時程底定，每年百萬台商機各家覬覦，電信門市除了搶傳統機車行生意，也得參與進製造中。說到底，先卡位總是比沒得卡好，就算發展不如預期，也賣了好幾個門號、好幾台車，誰都不吃虧。

(中國時報)

電信3雄賣機車55折殺很大 2025年非核家園 發電目標2700萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。