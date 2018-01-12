2025年非核家園 發電目標2700萬瓩

2018年01月12日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院會昨通過《再生能源發展條例》修正草案，為配合2025年非核家園目標，再生能源將負擔20％發電量，條文明定規畫於2025年再生能源發電設備推廣目標量必需達2700萬瓩以上。

草案同時規定，用電的契約容量在一定容量以上的電力用戶，應共同參與設置再生能源相關設備，或購買再生能源憑證，未依規定辦理者，應繳納代金。

行政院長賴清德表示，為達2025年再生能源發電占比達20％目標，政府除透過各項政策與機制，積極擴大推動外，也希望透過《再生能源發展條例》修正，優化再生能源發展環境，提升政策推動效能。

賴揆說，這次再生能源發展條例修正，朝「開源」、「多元」、「簡便」三大面項進行修法。

這次修法內容除了將綠電推廣目標總量達2700萬瓩以上明確入法；修正重點還包括新增對用電大戶強制自備綠電的要求。凡是用電契約容量達一定容量以上者，草案明定「應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源憑證」，未依規定辦理者應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。

經濟部說，草案內容有關「契約容量、一定裝置容量、代金之繳納與計算方式」等，將另定法規命令規範。為考量區域再生能源發展環境不同，中央將以最低標準為規範原則保留彈性，各地方政府得透過制定自治法規，就再生能源發電設備種類、建置時程及繳納代金標準進行更嚴格規範。

(中國時報)