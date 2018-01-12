800瓩以上大戶 強制使用綠電

2018年01月12日 04:10 中國時報 張語羚 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨（11）日拍板《再生能源發展條例》修正草案，研擬未來800瓩（kW）以上之用電大戶，必須強制使用10％以上不等的綠電，或以購買綠電憑證、繳納代金替代，預料全台包括科學園區、工業區大廠（例台積電、日月光、中鋼等）共5400戶首當其衝。

賴揆裁示，為達2025年我國再生能源發電占比達20％目標，期透過《再生能源發展條例》修正草案，優化我國再生能源發展環境，這次朝開源、多元、簡便三大面項修法，以需求誘導供給，增加再生能源設置量；放寬再生能源範疇，增加併網彈性，並解決台電饋線不足問題。

契約容量用電大戶須自備一定比例再生能源。能源局長林全能說，依國際做法來看有三大方向，第一自己裝置再生能源設備；第二與他人購買設備、權利或商品化憑證交易；第三無法自己設置、也購買不到，則可繳納代金作為規劃裝置設備。

林全能表示，會考量個別廠商狀況，部分廠房無設立再生能源條件，地處山陰少日照等情況，可選擇購買綠電憑證或繳納代金。憑證價格，官員說，由市場機制決定，每度可能在1~2.2元。

用電大戶定義以及綠電比例，林全能說，初步共識是契約容量800kW以上用電大戶，會連同綠電比例以「範圍」方式訂統一標準，避免各自為政。據台電估計，800kW以上用電大戶約5400戶，工業區、科學園區、百貨商場及量販店等工商業大戶均涵蓋在內。

(中國時報)