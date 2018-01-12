碳權、綠能邁向憑證數位化

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中國時報
／台北報導

首座民間分散式智慧能源交易市場誕生了。呼應政府推動再生能源的願景，民間業者結合工研院、大學院校，共同搭建「分散式儲能、再生能源憑證與碳權交易市場」，以區塊鏈技術為基底進行能源加密交易，可望藉此設立憑證制度，促成綠電的交易，讓再生能源發電業者參與儲電獎勵，運用市場機制來激勵儲能發展。

工研院資通所經理張中一指出，區塊鏈技術未來將進一步把碳權、再生能源「憑證數位化」，發行「碳權幣」與「再生能源幣」，大幅降低相關憑證發行成本，不論多小的量都可以交易，且政府能在分散式交易機制和市場形成過程中扮演監理機構。

該交易平台11日發表，能源局副局長李君禮致詞時指出，平台市場的啟動是藉由市場帶動國內製造業、服務業轉型，也是未來的巨大商機，善用台灣所具備發展綠能的利基來建構能源內需市場，帶動國內相關產業發展與創新，同時能強化能源安全。

張中一表示，去年815大停電事件是台灣能源供需的關鍵轉型時點，過往的集中式電廠發電將因推動全民綠能屋頂計畫，同時轉為分散式儲能與發電，此時正是善用我國強大的資通訊能量結合再生能源產業、發展本土新能源產業最好的時機。

平台整合業者之一台灣碳交易公司，是一家專精於能源資訊的新創公司，與工研院合作開發能源資訊區塊鏈應用於再生能源產業，加上微軟、優納比等資訊業者的技術，完成綠電可以低成本交易的構想。

該公司先前已在台東愛國埔與紅葉村，建立分散式的智慧能源交易市場系統進行概念展示（POC），確定記錄在台灣碳交易的區塊鏈，每一度電都是綠電，隨後並透過台電代輸，將綠電傳至消費者端的電池緩解消費者尖峰用電壓力。

因台灣開發團隊前往拜訪而「相見恨晚」的法國電力集團，昨天由集團研發總院EDF R&D國際合作處執行長Bruno Prestat出席平台發表。他表示，法國尼斯也有太陽能村，但台灣這個生態系平台能夠測試新的商業模式、開創未來的電力交易市場，是最大的價值所在。

(中國時報)

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