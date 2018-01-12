管中閔「上任前 辭台哥大獨董」

前國發會主委管中閔（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前國發會主委管中閔獲選為台大校長，但管擁有台灣大哥大獨董身分，引發外界關注，對此管中閔於昨日下午發布聲明，強調在上任前，依照法令規定，辭去一切營利事業職務。

利益迴避爭議 台大澄清

台大新任校長管中閔即將在2月1日上任，近日不只傳出管擔任台灣大哥大獨董，台灣大哥大副董事長蔡明興還是台大校長遴選委員會委員，遭外界質疑，未遵守利益迴避原則，對此台大校長遴選委員會於昨日上午召開會議後，並對外發表聲明，強調蔡明興並沒有被限定不得擔任委員，遴選過程沒有不實。

台大校長遴選委員指出，台大校長遴選過程中，皆採無記名投票，外界對於任何一名委員的投票意向皆屬臆測；此外，台大校長遴選委員會由21位委員組成，除了教育部指派的3位、學生會代表1位，其他17位委員都是經由校務會議代表投票選出，並非由召集人所組成。

台大校長遴選委員會強調，依據台大遴選委員會作業細則第9條規定，必須違反3項規定的其中1項，因故無法參與遴選作業；與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親，或曾有此關係者，有學位論文指導之師生關係；但蔡明興並未違反規定，因此不具備不得擔任委員之事由。

公立大學校長 只能任官派

遴選委員會指出，若要指證遴選委員不得出任，必須提出具體事實，足認其執行職務有偏頗，候選人得向大會舉列原因及事實，經議決後，才能解除委員職務；至於管中閔上任時程，台大指出，新校長當選人已在5日投票結束後，並正式公布，已呈報教育部核定。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，依照遴選辦法，候選人及委員並沒有違反規定，也做到利益迴避，但公立大學校長只能出任官派董事，也就是在大考中心、全民英檢等單位任職，若是在私人營利單位有職位，則需辭職，因此管中閔在2月1日上任前，辭去台灣大哥大獨董職位，並不影響出任台大校長之職。

(中國時報)

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