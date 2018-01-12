華信ATR機隊成立 春節前營運

華航集團華信航空11日於松山機場舉辦ATR新機隊成立暨機務棚廠啟用發表會，華信航空董事長謝世謙（左起）、中華航空董事長何煖軒、華信航空總經理曹志芬等人在ATR72-600全新客機前合影。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

華信航空昨日於松山機場舉辦ATR新機隊成立發表會，並宣布華航集團松山機場4號機務棚廠啟用，2018年將展現「新年度、新機隊、新棚廠、新華信」的氣象，新飛機預計在農曆年前，就能加入春節疏運行列。

華信董事長謝世謙表示，現有的ERJ噴射客機，適用航程約1.5至2個小時，但國內線大多只要40分鐘，如此對發動機的維修成本相當高，選用ATR螺旋槳飛機，利用價值會比較好。

新引進的ATR72-600座位數為70人座，使用椅距30英吋真皮座椅，質輕堅固、符合人體工學；先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能；普惠PW127引擎搭配高效能螺旋槳，在省油與環保方面表現出色，油耗節省20至30％。

華信總經理曹志芬說，將引進9架全新ATR72-600，至2018年底會有5架新機先加入華信機隊，2020年完成整體機隊優化計畫，提升國內線運能，提供更密集班次服務、更多座位數，滿足旅客需求；6架E190與2架波音737-800，將投入執飛國際城市。

配合春節疏運，ATR新機隊計畫在春節前加入營運，首航選在高雄－馬公航線，每天飛航6班次來回。曹志芬指出，待民航局完成ATR的五階段驗證程序後，華信將推出「高澎滿座久發發」促銷優惠方案，凡於華信官網或APP購買高雄或台中出發到馬公單程機票，就可享有居民888元起、一般旅客999元起特價優惠。

華航董事長何煖軒表示，新機計劃不只有買新飛機，法國ATR原廠也派遣教師機師，協助機師專業訓練考核，另有專業機務代表來台，建立維修能量。華信也與法國民用航空學院 （ENAC）、安捷飛航訓練中心（APEX）、澳亞飛航訓練中心（Ansett）等航太產業，簽訂飛行員培育及模擬機訓練合作合約，希望促進台灣航空產業發展，落實人才在地培訓能力。

(中國時報)

管中閔「上任前 辭台哥大獨董」 逾15年遊覽車 未大修就退場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。