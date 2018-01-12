逾15年遊覽車 未大修就退場

2018年01月12日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部公路總局擬對遊覽車訂出退場機制，前天邀集遊覽車業者開會，初步規畫15年以上遊覽車，要先經過車身及底盤零件更換，才可延長行駛3至5年；若未通過，則轉換為交通車或淘汰，今年將推動修法實施。目前全台遊覽車約有1100輛車齡滿15年。

公路總局表示，高齡大客車退場，目前先鎖定遊覽車，理由是遊覽車行駛路線與路況非固定，業者維修後要提出原廠證明，至於哪些項目和零件要更換或大修，仍待與相關單位、遊覽車業者討論，「目前尚未定案」。

遊覽車公會全聯會祕書長陳日中透露，公路總局將對高齡遊覽車設退場機制，要求車齡15年以上遊覽車，底盤零件、剎車系統、懸吊系統、車體等必須大修，通過才可繼續當遊覽車且延長使用5年；若僅檢修部分，只能延長3年。未通過則不能再當遊覽車使用，須轉為交通車。

此外，車齡15年以上、未通過大修的遊覽車，也擬禁止行駛於目前公告的283條「應特別注意路段」。公路總局說，將推動修法，希望能在今年完成。

陳日中指出，歐系遊覽車約8、900萬元，日系車600萬元，中國或韓國出廠則約500萬元，一台遊覽車大修，可能要花上百萬元，其實遊覽車年過15就可說沒有市場了，即便延長使用到20年，高齡車也難以租出去，不如增加補助辦法，讓車主選擇報廢，「給50萬、80萬也好」，以補助金換新車。

(中國時報)