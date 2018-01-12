狼師狼生轉校 強制通報放寬

2018年01月12日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院會昨通過《性別平等教育法》部分條文修正案，放寬性侵加害者強制通報規定。依據草案規定，加害人轉至其他學校就讀或服務時，通報與否將由主管機關及原就讀或服務之學校認定，「有追蹤輔導之必要者」，才需依法通報。

這項放寬措施如同「狼師加害人隱形條款」，未來送到立法院審議時，恐將引發爭議。

教育部次長蔡清華說，為給予校園性騷擾加害人改正機會，這次修法增加認定機制，是要避免行為人失去改正機會，只要「情節輕微」者，不論教職員或學生，轉學、升學或到他校服務時，主管機關及原校認為有必要再通報時，才需通報下一所學校，不必再強制通報。

但是狼師及加害人如果「隱形」，是否會造成學生及家長恐慌？蔡清華說，研議修法時也注意到這個問題，但個案認定情節輕微不需追蹤，但要經過心理、社工專家的個案會議把關，而且對象多以學生為主，修法意旨是要給予加害的行為人有改正的機會。

性平法這次修法，是由政務委員林萬億邀集相關機關會同審查，修法的重點還包括性侵、性騷擾、性霸凌將分類、並視「情節輕重」有不同處斷。

草案規定，有「性侵害」行為，或有「情節重大」之性騷擾或性霸凌行為，學校應予解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係；但「性騷擾或性霸凌」只要「非屬情節重大」，則可調整為1到4年不得聘任、任用、進用或運用。這項調整在立院審查時，也可能遭到立委質疑。

蔡清華補充說，現行條文規定，學校任用教職員應查閱其有無性侵害、性騷擾或性霸凌的犯罪紀錄，若有相關紀錄可解聘或不續聘，這次修法則將查閱紀錄對象擴及臨時人員、志工等多類校內人員，不僅限於教師。

此外，這次修法也規定，學校或主管機關的性平會在處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌案件，必要時調查小組成員得「一部分」或「全部」外聘，滿足實務上的需求。

(中國時報)