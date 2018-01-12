智慧資本挹注 新北連結世界

藍濤亞洲總裁黃齊元（左起）、AWS全球副總裁容永康、新北市長朱立倫及遠東集團董事長徐旭東11日共同宣布「新北市－亞馬遜AWS聯合創新中心」簽署合作備忘錄。（顏謙隆攝）

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中國時報
／新北報導

全球電商龍頭亞馬遜旗下的雲端服務AWS（Amazon Web Service）與新北市政府合作打造聯合創新中心，落腳板橋「台北遠東通訊數位園區」，預計3月正式營運。新北市長朱立倫表示，AWS投入的不是財務資本而是智慧資本，價值無法估算，更能讓新北及台灣與世界連結。

協助年輕世代創業

朱立倫11日與AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康正式簽署合作備忘錄，期藉由雙方合作引進全球性智慧資本，讓新北市及台灣與世界連結。

朱立倫表示，「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」的合作，不同於過去Amazon在上海、重慶、青島等地設置的新創中心，是全球最新的合作模式，除創新中心外，更結合Amazon的全球性、在地企業、大專院校育成中心，期望藉此讓年輕世代在創新、創業過程中有更多支持與機會。

朱立倫強調，這不僅是新北市，更是台灣重要的一步，政府要做為企業最大的支持力量及後盾，新北市長期努力掃除投資障礙與困難，協助企業尋找解決方案、營造優良投資環境，已連續3屆獲得全台招商第1名的肯定。

推動雲端運算產業

容永康表示，新北市是台灣人口最多的城市，許多國際知名企業總部均設立於此，AWS有廣泛的雲端服務產品、持續的創新能力，以及多年來與數以千計新創公司共事合作所累積的豐富經驗，很榮幸能通過這聯合創新中心，協助推動雲端運算產業在新北市的發展。

負責創新中心營運的藍濤亞洲總裁黃齊元說，大陸各城市爭取AWS過程中，提出最多的就是錢，但台灣贏在人、資源和企業價值，相對欠缺國際連結，如果台灣要走出去，應該像是AWS這樣世界級、美國為主的生態體系結合。

新北市經發局表示，未來與AWS將以「創新創業」、「智慧製造」及「國際鏈結」3大主軸，提供「導入國際雲端服務」、「強化創業投資資金」、「鏈結業界輔導資源」、「培育雲端產業技術與人才」和「接軌在地產業優勢」等5大面向服務，將新北創新力串連，打造完整的創業生態。

(中國時報)

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