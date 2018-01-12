南山菁英領袖寒假營 全台起跑

2018年01月12日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

2018年南山菁英領袖寒假營活動一覽表

為鼓勵年輕學子啟動夢想、儲備競爭力，南山人壽舉辦的「2018南山菁英領袖寒假營」即將開跑，邀請各領域名人分享職涯歷程，結合多元有趣的課程，將金融保險知識融入活動體驗中，讓年輕學子了解保險的價值與意義，鼓勵學子跳脫舊框架、追尋未來人生方向，創造工作、生活正面能量。

根據人力銀行調查，台灣高達67％年輕人在職場中找不到就業方向，甚至有將近4成受訪者認為，自己只是在盲目工作，職場根本找不到成就感；有感於人才是企業最重要資產，南山人壽自2015年開始舉辦南山菁英領袖營至今，已有6000名同學參與，分別來自全台大專院校各系所，除金融保險財金相關系所外，還有商管學系、理工、文學和醫護等多元科系同學參加，為學子找到人生目標。

目前已有超過百位曾參與南山營隊的同學，於畢業後加入南山人壽，經過專業培訓後已成為業務主管，在南山創造自己的壽險事業，為自己開創美好的未來。

南山人壽表示，2018南山菁英領袖寒假營將於全台各地，舉辦8場營隊活動，往年深受大學生喜愛的實境遊戲、桌遊遊戲、職場體驗、互動競賽等活動，今年仍會延續相關課程，讓大學生學習團隊合作及談判技巧。

此外，各地區場次的營隊活動也各有特色，例如，為鍛鍊溝通力，邀請知名補教歷史老師呂捷，暢談20歲前自己雖是大家口中魯蛇，但透過說話藝術翻身成為補教老師的心路歷程；為協助年輕學子提早增進就業力，專欄作家S姐以自己看過上萬份履歷、面試無數職場人才的經驗，鼓勵年輕世代拋開舊觀念，把自己塑造成最夯的職場人才。

2年前參加南山菁英領袖營，目前已在南山擔任業務主任的薛名傑表示，學生時期參加菁英領袖營，不但能透過與名人經驗分享，拓展視野，更重要的是跨校活動，還能認識不同學校學生，拓展人脈和跨領域交流，是個人未來發展上無比珍貴的資產。

(中國時報)