敦化南北路都更夯 10年逾20案

北市安和通化段公辦都更案吸睛，吸引多家業者躍躍欲勢，預估開發金額逾2000億，圖為敦化南路9號旁停車場空地，緊鄰敦南林蔭大道。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

位於北市敦化南路的安和通化段公辦都更案吸睛，甫公告即吸引多家業者摩拳擦掌、躍躍欲勢，華固總經理洪嘉昇表示，敦化南北路為台北最漂亮的香榭大道，包括台塑、中國人壽台北學苑地上權案等多棟大樓將都更，預計未來十年有20幾棟新大樓陸續興建完工，商業、住宅前景看俏。

開發規模將破2000億

高力國際調研部董事李日寶估計，隨著台塑、敦南誠品、中華票券大樓、國泰世華敦北大樓、冠德敦北案等20幾棟大樓，陸續推動都更、興建下，業界開發規模將逾2000億，讓敦化南北路成為全台含金量最高的林蔭大道。

台北市政府表示，今年公辦都更案較受外界矚目案包括敦南安和通化段案、土地面積近600坪，南港商三特公辦都更案面積約7900坪，與紹興案土地面積計4107坪。安和通化段雖面積不大，去年底甫公告，即吸引約20家業者關心，將於3月19日結標。

敦南安和通化段案近敦化南路與信義路交叉口，國有地占97％，分由國防部政治作戰局及國有財產署管理；私有地占3％。

安和通化段公辦更新

台北市府指出，期望藉由公辦更新方式活化土地並強化地區商業機能，帶動周遭區域經濟再開發，創造公有土地活化、區域再發展雙贏策略。

國揚實業總經理彭邵齡表示，敦化南北路位處東區精華地段，除了住宅、若經營項目許可，也可經營長租型公寓，將先了解招標條件進行評估。在敦北正推動「松齡新村」地上權案，打算做企業總部等使用的冠德建設總經理洪錦欽也指出，將進行評估。

(中國時報)

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