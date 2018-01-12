建商衝刺 雙北首季推案1500億

2018年01月12日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

搶天時占地利，避開下半年九合一大選干擾，建商紛紛踩足油門，搶在上半年推案，信義代銷估算，首季雙北各家業者眾案競出下，總推案量上看1500億元，且愈接近329檔期案量將更明顯攀升。甲山林董事長祝文宇即透露，農曆年前後推出的自建加受託案案量約200億元。新聯陽總經理林徹人估計旗下第1季新推案量約達300億。

信義代銷總經理李少康分析，2018年雙北市場趨勢，「價」的部分，市中心價格微幅下修，其他區域盤整；「量」的部分，將延續2017年模式，並在329檔期加溫，低利率，將促進剛性交易活絡；在「供」的部分，全年預估總推案量年增6％，達5000-5300億元，並以江翠、土城、央北等重劃區推案量增幅較大。「需」的部分，則以自住與換屋為主流。

建商上半年火力全開，加緊腳步推案，信義代銷推估，雙北首季總推案量便高達1300億至1500億。首季新推案量約百億，329檔期擁有仲介通路「全房產」等資源的信義代銷，接案會避開建商短兵相接、案量大的重劃區，主要指標案包括總銷約40億的「宏盛汐止案」、位於萬華、案量20億的「新碩華悅」、怡富建設位於中和、總銷20億的「國光街案」等。

祝文宇指出，江翠北側重劃區、新店央北重劃區、土城等旗下多個自建或受託個案，自農曆春節前後便會先後登場，總案量逾200億。其中，總銷約100億、基地面積高達2萬坪的汐止自建案若使照來得及，也將在首季推出，主力產品約30坪上下，挑高5米可做多元應用，預期將祭出震撼市場的有感讓利策略。

新聯陽首季推案量十分可觀，加計「華固敦品」、「華固碧湖天」、「華固新天地」、「達麗101」、「中租御景」等總案量高達300億元。林徹人預期，今年雙北最熱門重劃區除了央北外，土城暫緩發展區推案量也相當驚人，區內取得建照數已40餘家，目前已有「文心奕奕」、「金城舞」等案打前鋒，搶先推出。

(中國時報)