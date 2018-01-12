台南東區利多 平實重劃區添柴火

2018年01月12日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

平實重劃區土地即將標售、南紡二期將啟動開發，為台南東區房市添柴火，信義房屋台南區協理洪正龍表示，據統計，2017年東區成交件案年增20％，交易熱絡，展望今年發展南紡二期開發案將要啟動，平實重劃區臨路商業區土地也將在3、4月對外標售，隨著建商紛紛投入開發，將推升東區成為台南房市閃亮新亮點。

台南東區開發較早，少有大型新建案，中古屋保值性相對較高，「東區目前最受外界矚目的利基是平實營區的重劃開發。」洪正龍表示，平實營區占地42公頃，臨台一線中華東路，月前中央的平實公園正式啟用，台南市府預估在今年3、4月標售商業區臨路土地，預期今年便可望看到新推案。

此外，南紡購物中心第一期完工營運3年，近期第二期開發將開始推動，興建旅館、複合式商場，附近也傳出有建商要推出每坪50萬的高價豪宅。

洪正龍說，東區文風鼎盛，區內有成功大學、台南一中，以及明星國中小如後甲國中、東光國小以及復興國中小等，許多家長為了讓家中寶貝擠進明星學校，都要提前卡位設籍。

交通部分，中山高速公路在小東路尾、接近永康附近，增建了大灣交流道，疏散車流，也大幅增加東區連接外地的便利性。

東區內有兩大區塊近年來特別吸引買方關注，洪正龍指出，在東區想買較新的透天，以虎尾寮重劃區選擇性較多，10至15年透天總價約1000萬～1800萬，其中1000萬至1500萬主要以有中庭等公設的透天為主，1500萬以上則以臨路、獨門獨戶透天較多。

另一處是後甲國中生活圈，區內屋齡10年左右、中古大樓單價每坪約25～30萬元，並以60-80坪為主力，府都建設的「平均律」位在東光國小前，與南紡購物中心只有一路之隔，每坪成交價約27至30萬元，另在地建商、富立建設興建的「席悅」曾吸引王建民、陳幸妤入住。

屋齡20～25年指名度較高社區則有「大鵬新村」，每坪要價13至16萬元，距離豪宅區僅2個街廓，總價落在600-650萬元，單價只有豪宅的一半。

(中國時報)