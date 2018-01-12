豪宅新天價 松山區包辦冠亞軍

2018年01月12日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

王位換人坐！《住展》雜誌統計，2017年北台灣單價最貴的新建案排行榜前5名，前2名均由松山區建案拿下，是松山區首次包辦冠、亞軍；最貴建案為「華固名鑄」，平均開價達每坪260萬，對於2017年是個「讓利年」，但排行榜內前3名的平均開價，竟都是該路段的歷史新天價，業者普遍表示，豪宅目前走實務路線，即使開價高，實際成交價仍較高點下修10％～15％，也因價格來到甜蜜點，讓豪宅去年成交量較前一年明顯攀升。

松山豪宅領軍，信義大安退位。《住展》雜誌調查，2017年平均開價最貴的建案，由松山「華固名鑄」以拔得頭籌，「潤泰敦峰」則以230萬居次，第3到第5名依序是大安區「瑞安自在」175萬、中正區「PARK 259」的169萬、大安區「Lavie敦南」160萬。

其中，「華固名鑄」與「潤泰敦峰」都屬於豪宅，「瑞安自在」則是換屋型產品，至於「PARK 259」與「Lavie敦南」則是以小宅為主的建案。新聯陽總經理林徹人說，去年豪宅市場雖升溫，新案成交量較前一年倍數成長，但主因前年基期低，「華固名鑄」是少數銷售率表現較佳個案。

華固總經理洪嘉昇也說，建商在豪宅市場持續讓利，但成交價與開價仍會有一段距離，新的一年，豪宅案成交價格會落在穩定的地方，不會創新高，但交易將會增溫，業者開價會越來越務實，若成交價拉升，也多源於產品設計、建材取材等關係。

明年首季將在信義路、松德路推出總銷200億「冠德信義」的冠德建設總經理洪錦欽指出，豪宅案交易去年起升溫，這個趨勢在新的一年仍將持續，這從旗下個案預約組數可看出，高價宅回溫，除了讓利，使豪宅價格來到買家感到可接受的甜蜜點，另外資產配置需求也是促使相關人士下手買進主因。

(中國時報)