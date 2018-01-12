台中軟體園區給力 大里房價加溫

大里指標新成屋案

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中國時報
／台北報導

今年中完工啟用的「台中軟體園區」，目前開發、招商十分順利，未來全區營運後，將為大里區增添約5000個就業機會，帶入可觀的房市需求。看好後市，近年來聚合發、陸府、精銳、佳成、親家、林維等品牌建商爭相搶進，推升大里區市況熱度，房價跟著也回溫穩升。

為促進中部軟體產業發展所開發的「台中軟體園區」，位於大里區中興路一段，面積逾4.96公頃，是台灣首座結合文化創意、數位內容、資訊軟體與3D科技的創意經濟園區。與台北南港、高雄軟體園區，堪稱台灣軟體產業的黃金三角重鎮。

業界人士指出，「台中軟體園區」已核准投資進駐的廠商共計131家，累計投資額約120.83億元，目前整體開發、招商十分順利。日前落成啟用的佑順「S1智匯中心」商辦大樓招商已破9成，大買家砸下40億投資的商辦大樓，招商進度店鋪逾4成，辦公室破8成，預計今年2月完工。由鼎新集團、網銀國際的投資案今年也將會陸續完工進駐。

周邊最受矚目建案，無非是七期豪宅建商精銳建設首次跨足大里區推出的新案「精銳軟園1號」，此案基地位於「台中軟體園區」第一排的泉水街跟公園街角地，正對網銀、大買家、佑順，總面積約1700坪，產品規畫25～38坪，2、3房，精銳主管不諱言，為了推案，近期積極整軍蓄勢進場。

較早進入大里發展的陸府建設，則是以大里二期康橋河岸為中心，相繼有陸府「閱讀歐洲」、陸府「築森」等別墅案，以及陸府「原森」大樓案。為了提高產品附加價值，陸府提供業界獨創生機餐飲服務、生活美學顧問服務、尊齡樂活服務。

(中國時報)

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