陸艦艇赴釣島 日抗議遭悍拒

2018年01月12日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

日本政府昨對大陸海軍艦艇上午駛入釣魚台海域外側毗連區表達抗議，日本首相安倍晉三並下令警戒監視，同時透過外交途徑向陸方抗議，遭大陸駐日大使程永華悍然拒絕。大陸外交部發言人陸慷則反指日方兩艘艦艇進入相關海域活動，大陸海軍全程跟蹤監控，他還敦促日方停止「製造事端」。

互批軍艦進入海域

針對日方對大陸海軍艦艇駛入釣魚台毗鄰海域表達抗議，大陸國防部昨痛批日方「惡人先告狀」，顛倒黑白、混淆是非，大肆炒作中國軍隊正當合法的維權行動，對此表示強烈不滿和堅決反對；並稱中國軍隊將採取一切必要手段，捍衛國家領土主權和安全利益。

日本防衛省指出，海上自衛隊所屬P-3C反潛機10日下午在宮古島東北東方日本鄰接區海域發現潛航中的外國潛艦，在11日上午離開相關水域，進入釣魚台列嶼赤尾嶼東北方的鄰接區海域；防衛省護衛艦同時也在赤尾嶼東北方鄰接區海域，發現大陸海軍艦艇。

日本放送協會（NHK）昨報導，在發現大陸海軍艦艇及疑似隸屬大陸的外國潛艦進入釣魚台鄰接區水域後，首相官邸危機管理中心所轄情報聯絡室，即時啟動緊急蒐集情資、彙整分析。《讀賣新聞》稱，安倍晉三命相關部會緊密合作因應，預防意外，另尋求與美國等相關國家緊密合作，全力警戒監視。

日本政府也透過外交途徑，在外務省召見大陸駐日大使程永華約30分鐘，外務省事務次官杉山晉輔對事件表達重大憂慮並提出抗議，強烈要求陸方不要阻礙日中關係改善趨勢。程永華則說明陸方立場，強調釣魚台是大陸領土，不接受日方抗議。

陸反控日製造事端

陸慷昨在大陸外交部記者會卻反控日方，他表示，據中方掌握，日本海上自衛隊兩艘艦艇上午先後進入釣魚台赤尾嶼東北一側毗連區活動，「中國海軍對日方活動實施了全程跟蹤監控」。陸慷並表示，日方艦艇已離開有關毗連區。

他強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國對釣魚台的主權擁有充分的歷史和法理依據。

陸慷還說，中方在相關海域開展行動是無可非議的。日方有關做法絲毫改變不了釣魚台屬於中國的客觀事實，也絲毫動搖不了中方維護釣魚島領土主權的堅定決心。

對於日方近期釋出善意，試圖改善中日關係，陸慷說，中方注意到近來日方高層就改善中日關係釋放一些「積極信號」，希望日方能言行一致，按照雙方2014年達成的4點原則共識精神，與中國相向而行，以實際行動為兩國關係改善作出努力。

(中國時報)