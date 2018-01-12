日外相月底訪陸 鋪路中日韓峰會

2018年01月12日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

日本共同社昨報導，多名日中關係消息人士透露，日本外相河野太郎初步決定本月下旬訪問大陸，會晤大陸外交部長王毅，正磋商是否在27、28兩日成行。此行將商議可能於4月在東京舉行的日中韓高峰會日程，並就改善日中關係交換意見。

報導指出，這將是繼2016年4月底岸田文雄之後，日本外相再度訪陸，也是河野上任後的首次。今年是《日中和平友好條約》締結40周年，日本政府力爭在日中韓高峰會談後實現首相安倍晉三訪陸，以及大陸國家主席習近平隨後訪問日本。

在北韓宣布將派代表團參加在平昌冬奧，展現南北和諧姿態形勢下，河野計畫在與王毅會談中，重申核導彈問題的重要性，力爭在加強對朝施壓方面合作。

日本新聞網報導，安倍晉三10日聽取去年12月剛帶22名日本議員訪陸的日本自民黨幹事長二階俊博和聯合執政的公明黨幹事長井上義久匯報，就日本參與大陸「一帶一路」倡議構想問題，指日本應該作出積極回應。

報導指出，二階俊博會後轉述，安倍表示：「大陸方面想法已整理得比較充分。對於個別案件，日本能夠作出積極回應的話，一定要認真回應。」安倍同時表示，要積極推進中日兩國領導人交流。二階俊博沒有說明安倍的「個別案件」是什麼，但有消息表示，很可能是日本加入亞投行的問題。

大陸海外網此前報導，二階俊博、井上義久率團訪陸，在中日關係回暖跡象背景下，還被賦予為中日領導人互訪「鋪設台階」的特別任務。

(中國時報)