文在寅熱線美中 聚焦北韓

2018年01月12日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅相繼與美國總統川普、大陸國家主席習近平通電話，通報了9日南北韓高級別會談的成果

。而川普透露，有意在合適的時機和條件下與北韓展開對話。習近平則強調，中方一貫支持南北韓雙方改善關係、和解合作，希望平昌冬奧能成為朝鮮半島形勢好轉的開端。

美國白宮10日發表聲明說，川普當天稍早與文在寅通電話時說，他對美國與北韓在合適的時機和條件下展開對話持開放態度，還表示，將派副總統彭斯率團參加平昌冬奧。文在寅感謝川普在促成南北韓對話過程中扮演的「重要領導角色」，二人並強調，將繼續執行對北韓「最大施壓」政策。

據新華社報導，習近平11日應約與文在寅通電話時強調，中方一貫支持南北韓雙方改善關係、和解合作，並說當前朝鮮半島形勢挑戰和機遇並存，希望平昌冬奧不僅為南北韓對話帶來契機，而且能成為朝鮮半島形勢好轉的開端。

文在寅則表示，韓方高度重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，感謝中方為推動透過對話談判解決問題、維護朝鮮半島和平穩定所作的努力。韓方願同中方一道，致力於透過對話談判解決問題，維護本地區和平穩定。

另據韓聯社報導，文在寅邀請習進平出席平昌冬奧閉幕式，習進平表示期待透過兩國的緊密合作，在閉幕式上圓滿成功地完成冬奧會交接活動。新華社指出，習也對中韓關係改善發展感到滿意，在新的一年裏，中方願同韓方一道，加強戰略溝通，推動務實合作，妥善處理敏感問題，推動兩國關係實現更大發展。

(中國時報)