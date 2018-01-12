李明哲移往湖南赤山監獄服刑

李明哲（中）被判刑五年，陸委會證實他已被移監湖南赤山監獄，圖為去年9月11日他出庭情形。（中新社）

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中國時報
／台北報導

民進黨前黨工李明哲涉大陸「顛覆國家政權罪」被判刑後，近日被移往湖南省益陽市赤山監獄服刑，家屬已聯繫獄方了解探視事宜，陸委會和海基會也將協助家屬赴陸探視。

陸委會發言人邱垂正昨表示，大陸有關單位近日將李明哲移往湖南省益陽市赤山監獄，陸委會已把相關訊息告知家屬，並由陸委會及海基會循既有管道連繫陸方，要求陸方保障當事人及家屬權益，並盡速協助家屬赴陸探視。

邱垂正表示，據了解家屬已洽赤山監獄及湖南監獄管理局等單位，了解有關探視申請事宜。邱垂正說，期待陸方落實對家屬合法探視的法律規定。陸委會與海基會將促請陸方協調有關部門核發家屬赴陸證件。

李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權罪」，去年11月28日在湖南岳陽中級人民法院一審宣判，被處5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，李明哲當庭表示「服從判決，不會上訴」。

此外，有關大陸啟用M503南向北等航路，邱垂正表示，民航局已請航管人員提高警覺，視情況採取必要的避險措施，也通知航空公司相關的飛航風險，民航局將視情況採取相關處置。

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤11日在國策研究院主辦的座談會中表示，中共此舉改變台海現狀，影響區域安全。他指出，共軍機艦繞台，加上M503航路事件，都在破壞兩軍過去半世紀累積的默契，不利台海和平穩定。

(中國時報)

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