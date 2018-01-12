陸籲美勿對台獨發錯誤訊號

2018年01月12日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國眾議院日前通過「台灣旅行法」草案，試圖推動美台所有層級官員互訪。大陸外交部發言人陸慷昨痛批，有關法案嚴重違反一個中國政策和中美三個聯合公報確立的原則，干涉中國內政，中方對此表示堅決反對，希望美方不得對台獨發出錯誤訊號。

陸慷昨在大陸外交部記者會表示，中方敦促美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，慎重處理台灣問題，不要與台灣進行任何官方往來和接觸，不得向「台獨」勢力發出任何錯誤的信號，希望美國能夠以實際行動，維護中美關係大局及雙方在國際事務中的合作。

對於大陸外交部的說法，陸委會發言人邱垂正昨表示，中華民國是主權國家，有權利與世界各國發展關係，加強相互交流。中國大陸如果一再以武統恫嚇的不當發言，只會激化兩岸的民意對立，並無法改變此一客觀事實，更無助於兩岸良性互動，台灣民意也不會認同。

他強調，對岸唯有尊重台灣的尊嚴與立場，透過對話化解分歧，才能開展建設性的兩岸關係。

邱垂正表示，政府致力維護台海和平穩定現狀的政策立場堅定一貫，我方感謝美國政府及國會對於提升台美互動關係的重視，台灣致力於維持台海和平現狀，與美方在亞太利益一致，希望美方堅持台灣關係法和六項保證等對台承諾，支持台灣和平穩定的兩岸政策，深化台美雙邊關係。

(中國時報)