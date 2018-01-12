台籍8毒犯 印尼檢方求死刑

2018年01月12日 04:10 中國時報 施施 、 林郁平 、 張孝義 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣與印尼警方去年7月共同合作，破獲印尼史上規模最大的安非他命走私案，被捕的8名台籍嫌犯10日出庭受審，印尼檢方對8嫌求處死刑。一旦判刑確定，因販運毒品遭印尼判死刑的台嫌將增至19人。

去年7月13日，雅加達及德博（Depok）警方在台灣警方的協助追蹤下，聯手在萬丹省安亞海灘（Anyer Beach）查獲1公噸來自中國大陸、偽裝成51包豬飼料的安非他命，並逮捕8名台籍嫌犯。另名30歲台籍主嫌林明輝因駕車衝撞警方，遭警方開槍反擊，送醫後不治。

雅加達南區地方法院10日開庭審理此案，檢察官亞邦（Abun Hasbullah）表示，根據印尼毒品防制法規定，8名台嫌涉嫌散播並販售安非他命，求處死刑。

安毒多到裝51飼料袋

8名台嫌包括負責在海灘接應毒品的35歲徐勇立、22歲廖冠宇、21歲陳威全，另5名嫌犯則負責駕駛「流浪者號」（WANDERLUST）遊艇運毒，包括船長57歲蔡志鴻及船員37歲孫國泰、44歲郭春源、40歲孫志峰、43歲莊金生。

走私1公斤幾乎死罪

亞邦指出，徐勇立是以1.2億印尼盾（約台幣26萬元）的代價，協助販毒集團在印尼接貨，廖冠宇和陳威全則收受8000萬印尼盾（約台幣17萬元），為流浪者號裝運及卸載毒品。

從印尼往年案例來看，只要走私1公斤安非他命，幾乎就會被判死刑。本次8名台嫌走私的安毒多達１公噸，恐怕難逃一死。早在2016年1月，印尼最高法院就曾判決企圖夾帶2公斤安毒闖關進入印尼的台嫌陳嘉偉、羅至誠、王安康3人死刑定讞。

近年印尼政府大力掃毒，對涉案的外籍人士也毫不留情。當地法律規定，如果毒販拒捕，不論是本國或外國籍，警察都有權直接射殺他們。另外，安非他命在台灣屬二級毒品，在印尼則屬一級毒品，因此若攜帶入境，刑罰極重。

我已有11人被印判死

印尼官方資料顯示，目前已有11名台嫌因販運毒品被判死刑、5名台嫌在印尼警方緝毒過程中遭擊斃。若徐勇立等人被判死刑，台灣毒犯在印尼被判死刑的人數將再創新高，達到19人。目前另有43名台籍毒犯被關在印尼。

外交部表示，此案已進入司法程序，外交部已責成駐處與印尼政府密切聯繫，適時提供必要協助。法務部政次陳明堂也表示，將透過外交管道提供人道援助。

(中國時報)