藝品商詐富商6億 一家5口羈押

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中國時報
／高雄報導

高雄黃姓富商，因罹患精神疾病，遭李姓女藝品商趁機推銷佛像、骨董、玉器，並勾結家族兄姊誆騙訛錢，黃男簽下數百張支票和本票，金額超過6億，幾乎散盡家產；檢察官查扣李女帳戶和名下財產，將她及其手足共5人依詐欺罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

檢調表示，69歲碩士畢業的黃男，以經營汽車零組件製造白手起家，但他熱愛藝文風尚，事業版圖也跨足到咖啡餐飲業，做得有聲有色，但6年前罹患精神疾病，開始接受藥物治療，也曾有過住院紀錄。

黃男發病時，常把自己當菩薩、華陀、救世主，在大庭廣眾跳蓮花舞、對石頭念咒語練氣，或自稱古代帝王隋煬帝、乾隆皇，沒想到，李女見狀心生歹念，利用黃男精神障礙，向他推銷神像、骨董及古玩藝品。

李女也用話術兜售各種商品，皇帝需要黃袍加身，一件龍袍就要價上百萬元，濟世救人也要仙丹妙藥，竟動輒要價上千萬元，前後騙黃男簽下數百張百萬元至千萬元不等支票和本票。

檢方查出，李女為詐騙更多錢，還花近300萬元頂下一家藝品店，將骨董、玉器拿去鑑定，發現全都是低劣藝品古物，與其價值顯不相當。

李女食髓知味，最後勾結兄姊共同投入詐騙借貸高額金錢，初步估計，李女一夥已兌現支票金額2億3千多萬元；未兌現支票金額約2億元；另有黃男所簽本票68張，金額1億9千多萬元，因拿不到錢，還向法院聲請強制執行。

(中國時報)

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