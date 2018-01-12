首批國民法官 領隊、空少入選

2018年01月12日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

司法院「國民參與刑事審判法」草案去年11月公布，高雄地院選在11日司法節舉行全國第1次的模擬法庭，選出6名正取、2位備取的國民法官，首次模擬法庭取材自涉嫌在醫院以毛巾塞雇主嘴致死的案例。

首場國民參審模擬法庭，11日選出6名國民法官，雄院日前透過公開募集方式，挑出41名有意參與的民眾，11日參加選任的有39人，經隨機選號16人入圍接受問卷以及3名法官、2名檢察官與2名律師的問答。

最終6名正取、2名備取的國民法官誕生，8人並在法庭宣誓，完成選任儀式。獲選者中有年過半百的旅行社領隊、期貨公司經理，在社會都有一定歷練，另外也有年僅28歲的空少，均對擔任法官或者從事審判，有著高度興趣。

雄院指出，擔任國民法官，必須是我國年滿23歲國民、有高中以上教育程度，且在地方法院轄區連續居住4個月以上，由隨機選號方式選出，但如果曾被判有期徒刑確定，或是被告配偶、8等親內等，資格則會被預先剔除。

國民法官的職業也有限制，像總統、副總統、各級政府機關首長、從事黨務或是被列為法律專業人士的法官、律師等，都不會被選為國民法官。擔任國民法官是義務，每日車馬費為2000元。

將接任高雄高分院院長的洪兆隆指出，依草案，6名國民法官、3名職業法官是共同評議，但被告要成立有罪，除必須過半，其中有1票還必須是職業法官，換言之，9人都投票，最低門檻是4國民法官加1職業法官。

(中國時報)