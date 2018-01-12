爸媽看過來 托育中心添20處

2018年01月12日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲（右二）11日出席「公共托嬰增設20迎新春」活動，社會局將新設20處托嬰設施，減少父母托育嬰幼兒的困擾。（王英豪攝）

公共托育資源搶手，北市府11日宣布，再增設1處公辦民營托嬰中心（大公托）及19處社區公共托育家園（小家園），全市累計托育能量達1132人。此外，北市2018年底總計可設立20個公托、50個小家園，使收托人數再成長至1425人。

年底總計可達70處

此次增設的公托位於捷運忠孝新生站旁，可收托35名2歲以下嬰幼兒，每月收費1萬1000元；19處小家園則分布在各行政區，都是4名保母照顧12名嬰幼兒，每月收費1萬4500元。加上此次新增設的20處，社會局統計，目前台北市共有17處大型的公辦民營托嬰中心，以及36處小家園，年底還會再增加3處大公托、14處小家園。

出席開幕典禮的市長柯文哲表示，少子化是國安問題，但光是增加補助無助解決問題，應把生育、養育、教育一起處理。因此，在今年底之前，全市的托嬰中心、小家園數量會再增加，總計可達到70個（20個公托、50個小家園），讓民眾更容易找到適當的托育據點。

托育補助也將加碼

柯文哲透露，已經交代社會局長許立民要設計一個網站，方便家長直接上網看托育規則、排序、或是規範每個人最多可以登記幾家，把公托資源電子化、網站化。

社會局則表示，等公宅陸續完工，可使用場地也會增加，例如今年健康公宅、興隆公宅都會各有1處大型公托開幕。

除增設設施，為拉近不同托育管道之間的收費差距，在托育補助部分，社會局婦幼科長鐘雅惠也說明，將孩子送托至私托或保母者，第一胎可領3000元，第二胎加碼托育補助至6000元，而若是將第二胎送至小家園，也可領3000元補助。至於第三胎是否再加碼，會再做研議。

(中國時報)