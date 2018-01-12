離譜！租屋補貼 違建竟照給

違建公安意外奪走近10條人命後，新北市府大力執行公寓頂樓加蓋違建拆除作業，但另一邊卻發補助給租違建房屋的弱勢民眾。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
大台北不少區域存在大片違建，從空拍圖上就能看得出來（本報資料照片）

新北市106年度租金補貼結果出爐，共計有1萬3000戶，每戶每月可獲得最高補貼4000元，最長補貼1年，補貼對象驚見31戶違建戶；城鄉發展局解釋，配合2017年中央修正《住宅法》，開放承租非合法住宅的弱勢族群申請補貼，但補貼仍有審核機制，不會給予有立即公安風險的違建戶補貼。

勸導搬遷 補貼不中斷

城鄉局住宅發展科長鄭健志表示，2017年內政部營建署修正《住宅法》，放寬了租金補貼申請辦法，凡是2015年12月24日以前承租非合法住宅的社會及經濟弱勢族群者，並且住滿1年以上者，每戶可於2017至2019年間，依法向各縣市政府申請1年租金補貼。

去年新北市總計共有116件的違建戶申請租金補助，最後有31戶通過審核，每月可以獲得4000元租金補貼；鄭健志強調，違建租戶雖然獲得了補貼，但因違建仍有排拆及安全之虞，仍會勸導補貼戶在補貼期間，盡快另覓合法住宅搬遷，搬遷後仍可續領租金補貼。

鄭健志說，《住宅法》目前並未具體明示規範違建戶屋況條件標準，作為補貼申請依據，城鄉局審核時，仍會比對工務局所提供的列管違建，避免核發補貼給有立即性公安風險、面臨強拆的違建戶。

媒合服務 房租享折扣

鄭健志說，倘若違建戶在尋找合法房屋時有困難，城鄉局另有包租代管方案可提供租屋媒合服務，讓弱勢租戶享有折扣的租屋價格。

城鄉局表示，106年度租金補貼新北市總計有超過1萬5000戶申請，共約1萬3000戶通過審核，補貼戶數為全國最多，審查結果將於1月中旬以掛號方式陸續寄發通知，民眾收到通知時，要檢視租賃期間及郵局帳戶資料是否正確，以免影響權益。

(中國時報)

爸媽看過來 托育中心添20處 員山鄉長江永和 參選宜縣長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。