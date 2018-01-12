離譜！租屋補貼 違建竟照給

2018年01月12日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

大台北不少區域存在大片違建，從空拍圖上就能看得出來（本報資料照片）

新北市106年度租金補貼結果出爐，共計有1萬3000戶，每戶每月可獲得最高補貼4000元，最長補貼1年，補貼對象驚見31戶違建戶；城鄉發展局解釋，配合2017年中央修正《住宅法》，開放承租非合法住宅的弱勢族群申請補貼，但補貼仍有審核機制，不會給予有立即公安風險的違建戶補貼。

勸導搬遷 補貼不中斷

城鄉局住宅發展科長鄭健志表示，2017年內政部營建署修正《住宅法》，放寬了租金補貼申請辦法，凡是2015年12月24日以前承租非合法住宅的社會及經濟弱勢族群者，並且住滿1年以上者，每戶可於2017至2019年間，依法向各縣市政府申請1年租金補貼。

去年新北市總計共有116件的違建戶申請租金補助，最後有31戶通過審核，每月可以獲得4000元租金補貼；鄭健志強調，違建租戶雖然獲得了補貼，但因違建仍有排拆及安全之虞，仍會勸導補貼戶在補貼期間，盡快另覓合法住宅搬遷，搬遷後仍可續領租金補貼。

鄭健志說，《住宅法》目前並未具體明示規範違建戶屋況條件標準，作為補貼申請依據，城鄉局審核時，仍會比對工務局所提供的列管違建，避免核發補貼給有立即性公安風險、面臨強拆的違建戶。

媒合服務 房租享折扣

鄭健志說，倘若違建戶在尋找合法房屋時有困難，城鄉局另有包租代管方案可提供租屋媒合服務，讓弱勢租戶享有折扣的租屋價格。

城鄉局表示，106年度租金補貼新北市總計有超過1萬5000戶申請，共約1萬3000戶通過審核，補貼戶數為全國最多，審查結果將於1月中旬以掛號方式陸續寄發通知，民眾收到通知時，要檢視租賃期間及郵局帳戶資料是否正確，以免影響權益。

(中國時報)