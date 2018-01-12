員山鄉長江永和 參選宜縣長

2018年01月12日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉長江永和11日正式宣布投入民進黨縣長初選，他表示，這1年多來整個氛圍對民進黨相當嚴峻，許多基層支持者都擔心宜蘭會「綠地變藍天」，參選是老天的安排，也是人民的期待，因此他決定不計個人毀譽投入縣長選戰，目的就是要守護宜蘭這塊民主聖地，並將在19日領表登記。

陳金德未鬆口 江聰淵退選

民進黨宜蘭縣長選情，最早表態的是宜蘭市長江聰淵與當時為縣議員的黃適超，2人經民調協調，江聰淵以些微差距勝出代表參選；隨後，立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝也先後表態參選。

去年11月初，陳金德返鄉代理宜蘭縣長，外界解讀是「先代理、後參選」模式，不過陳金德至今仍未鬆口，陳是江聰淵的政治啟蒙師傅，在此局勢下，江聰淵宣布退選縣長，爭取宜蘭市長連任。

江破三鄉協議 謝燦輝尊重

江永和去年曾以「三鄉聯盟」模式與三星鄉長黃錫墉共推謝燦輝出戰，但如今卻打破協議自行投入選戰，江永和解釋，計畫趕不上變化，眼見宜蘭民主聖地快要消失了，他毅然決然投入選戰，這是老天的安排，也是人民的期待，他已分別與謝燦輝、黃錫墉2位鄉長懇談，謝鄉長雖然感到錯愕，但也展現風度表示尊重他的決定。

重返市場宣布 不忘來時路 江永和選在宜蘭果菜大批發市場的「順利商號」宣布參選，主要原因是他19歲時就是在「順利商號」搬運、販賣水果，自此展開他的社會歷練，往後一路參政至今，他充分了解基層的辛苦及需要。

對於江永和正式宣布投入縣長初選，陳歐珀說，黨內人才濟濟，大家對於縣長選戰還是相當樂觀且具有信心，他非常尊重江鄉長的決定，而黨內初選機制非常成熟，沒有人會去改變遊戲規則，以私下協商甚至「搓湯圓」方式決定人選，相信公平初選是團結的基礎，多人參選更是團結的開始。

(中國時報)