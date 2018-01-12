寒假放27天 10年來第3長

2018年01月12日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國中、小學、市立高中的寒假原本應從本月21日起至2月10日，但因農曆年遇到閏月，除夕在2月15日，等於是開學3天又要放假，為使學生學習完整及兼顧整體「家庭價值」，教育部決定彈性延後第二學期的開學日，106學年第2學期實際開始上課日為2月21日，共計27天，為近10年來第三長的寒假。

彈性補課 將上新課程

市府教育局表示，依據《各級學校學生學年學期假期辦法》第4條規定，各級學校寒假以21日為限，不過遇到農曆春節，因此彈性調整2月12日、13日及14日為放假日，1月22日、23日及24日補行上課，寒假開始時間改為1月25日，106學年第2學期開學日為2月21日。

今年寒假加春節總計27日，從1月25日始至2月20日止，與教育部所定1月21日至2月10日的21天外，寒假日數增加了6天，為近10年來第三長。

免寫作業 多往戶外走

教育局表示，補課的1月22日至24日3天考量為106學年度第2學期第一周，各校課程以新學期第一周教學進度，教科書也會同步發放，不過考量寒假結束後學生學習適應與學習進度等問題，因此課程內容與教學方式也會採多元主題、體驗課程與補救教學等。

近1個月的寒假，各學校有舉辦不同類型的營隊，根據教育局統計，約莫有200多隊，大部分的營隊為免費，僅少數酌收費用，教育局並未規定學生要寫寒假作業，學生與家長可以以旅遊或戶外踏青做成紀錄，豐富放假這段時間的內容。

(中國時報)