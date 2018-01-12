流感高峰將至 疫苗免費接種

2018年01月12日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市衛生局106年度採購70萬支公費流感疫苗，到各級學校進行接種，目前尚餘3萬支，開放全年齡層接種，流感高峰期來臨前衛生局呼籲有需要的民眾快到衛生所接種。（馮惠宜攝）

寒流帶著流感疫情來襲，台中市衛生局統計去年10月迄今，流感重症確診個案達7例，其中有6人未接種疫苗，雖然坊間出現疫苗猜錯病毒株的說法，台中市衛生局疾管科長湯澡瑛強調，疫苗不能預防感冒，但可降低併發重症機率，台中市公費疫苗仍剩3萬支，已開放全年齡層免費接種，有需要的民眾盡速接種。

感冒病患 增加3至5成

天氣驟降，感冒病患增多，中華民國診所協會全國聯合會理事長、耳鼻喉科醫師曾梓展說，近日門診呼吸道感染、咳嗽、流鼻水等一般感冒病患增加，門診量平均增3成，甚至有診所達5成。

衛福部台中醫院小兒感染科主任陳維恭說，近日門診感冒病患占80％，病患症狀以流感造成呼吸道症狀咳嗽、流鼻涕，及上吐下瀉諾羅病毒帶來的腸胃道症狀為大宗。

疾管署統計資料也顯示，台中市類流感急診就醫百分比，連3周從9.07、10.7一路攀升到10.89。湯澡瑛說，預估流感高峰即將到來，呼籲民眾注意氣溫變化並做好保暖，如出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請戴上口罩。

湯澡瑛強調，去年10月至今，台中市共有7例流感重症確診個案，全都是具高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病或癌症等高危險群，其中6人未接種流感疫苗。7例中6人超過60歲，另1人50多歲，建議老人、具慢性病或罹癌的青壯人口盡速接種流感疫苗。

預防流感 勤洗手少出門

衛生局長呂宗學呼籲，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，為降低疫情，民眾應勤洗手及注意咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所。

(中國時報)