張麗善堅持 協調不成再初選

對於國民黨內縣市長提名，已宣布參選雲林縣長的立委張麗善認為，如有多人參選，應先進行黨內協調。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導
身兼國民黨雲林縣黨部主委的雲林水利會長林文瑞，對於參選雲林縣長動作頻仍，但未正式表態，強調遵從黨中央決定。（許素惠攝）

國民黨縣市長黨內提名，主席吳敦義定調如多人要選，需經初選全民調過程。國民黨雲林縣黨部強調，進入初選的前提是依黨章規定協調不下。已宣布參選雲林縣長的立委張麗善也主張先協調，而迄未正式表態的雲林水利會長林文瑞重申遵從黨決定。

雲縣黨部強調應先協調

國民黨雲林縣黨部解讀吳敦義受訪內容，指要進入初選全民調階段前，需先進行協調，如果協調不成才初選。而立委蔣萬安則有不同看法，認為黨章雖有保留協調徵召的方式，但主張一選區有2人以上表態參選，就應該採用初選機制，不該用協調徵召的方式。

張麗善11日對於黨內提名的爭議提出看法，不認同蔣的主張，她說，國民黨在今年縣市長選舉第一要考量的是如何勝選，所以黨中央一定要每縣市深入去了解、調查，誰才是能為黨贏得勝選的最佳人選，而不是閉門造車。

張麗善表示，身為黨員，她會遵循黨的規定，為了黨內同志和諧，還是要先協調，免得直接進入廝殺肉搏戰，初選過後，輸的一方與支持者心裡都不舒服，易留下難以弭平的傷痕，不利黨內團結，更有害勝選。

林文瑞重申遵從黨決定

對於身兼國民黨雲林縣黨部主委的林文瑞也動作頻頻，張麗善指出，林文瑞是黨部主委，以其高度扮演著黨內協商、斡旋以及輔選的重要角色，一定會以制高點的大格局考量誰才有最大勝選機會，俾交出輔選的好成績。如果林自己也有意參選，若覺得處境尷尬，為了利益迴避，建議可交由黨中央介入協調。

對參選一直未鬆口的林文瑞仍強調，「一切黨說了算」，他會遵從黨的決定。對支持者都按捺不住了，林文瑞表示，每個縣市狀況不同，所以急不得，黨中央會在農曆春節前宣布人選，請大家稍安勿燥。

(中國時報)

流感高峰將至 疫苗免費接種 加工出口區貿易額 史上新高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。