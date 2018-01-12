張麗善堅持 協調不成再初選

2018年01月12日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

身兼國民黨雲林縣黨部主委的雲林水利會長林文瑞，對於參選雲林縣長動作頻仍，但未正式表態，強調遵從黨中央決定。（許素惠攝）

國民黨縣市長黨內提名，主席吳敦義定調如多人要選，需經初選全民調過程。國民黨雲林縣黨部強調，進入初選的前提是依黨章規定協調不下。已宣布參選雲林縣長的立委張麗善也主張先協調，而迄未正式表態的雲林水利會長林文瑞重申遵從黨決定。

雲縣黨部強調應先協調

國民黨雲林縣黨部解讀吳敦義受訪內容，指要進入初選全民調階段前，需先進行協調，如果協調不成才初選。而立委蔣萬安則有不同看法，認為黨章雖有保留協調徵召的方式，但主張一選區有2人以上表態參選，就應該採用初選機制，不該用協調徵召的方式。

張麗善11日對於黨內提名的爭議提出看法，不認同蔣的主張，她說，國民黨在今年縣市長選舉第一要考量的是如何勝選，所以黨中央一定要每縣市深入去了解、調查，誰才是能為黨贏得勝選的最佳人選，而不是閉門造車。

張麗善表示，身為黨員，她會遵循黨的規定，為了黨內同志和諧，還是要先協調，免得直接進入廝殺肉搏戰，初選過後，輸的一方與支持者心裡都不舒服，易留下難以弭平的傷痕，不利黨內團結，更有害勝選。

林文瑞重申遵從黨決定

對於身兼國民黨雲林縣黨部主委的林文瑞也動作頻頻，張麗善指出，林文瑞是黨部主委，以其高度扮演著黨內協商、斡旋以及輔選的重要角色，一定會以制高點的大格局考量誰才有最大勝選機會，俾交出輔選的好成績。如果林自己也有意參選，若覺得處境尷尬，為了利益迴避，建議可交由黨中央介入協調。

對參選一直未鬆口的林文瑞仍強調，「一切黨說了算」，他會遵從黨的決定。對支持者都按捺不住了，林文瑞表示，每個縣市狀況不同，所以急不得，黨中央會在農曆春節前宣布人選，請大家稍安勿燥。

(中國時報)