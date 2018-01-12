加工出口區貿易額 史上新高

2018年01月12日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

加工出口區公布106年貿易額242億美元，為創區51年來歷史新高。（加工出口區提供）

在半導體產業鏈帶動下，出口動能轉強，加工出口區106年貿易額成長到242億美元，再攀新高，寫下創區51年來最高紀錄。從傳統產業轉型到半導體產業，全球接單效應，業者仍繼續加碼投資，擴大供應鏈規模，獲利持續走強，加工區半導體產業聚落儼然成形。

半導體產業聚落成形

加工出口區設立半世紀以來，從收音機、音響、成衣及紡織等傳統產業打開全球市場，隨著時代變遷，至今逐漸轉型LCD、半導體，在高技術密集和高資本推波助瀾下，產值屢創新高。

自去年景氣復甦以來，全國出口連續15個月成長，表現優於全國，總結106年進口成長率9％、出口成長率15％，貿易額產值達242億美元歷史新高。

因應產業轉型，加工區祭出智慧製造、人才培育、新南向拓銷、產業聯盟及新興科技應用5大助力，盡力供給貿協資源，當廠商最大後盾。

新智能科技 提升競爭力

加工區副處長趙建民指出，人工智慧AI、虛擬實境、擴增實境等新興智能科技興起，因此陸續引進工業4.0，讓製造業朝向智能化、數位化，並透過資策會及工研院輔導廠商研擬投入創新研發，提升產業競爭力。

產業升級需要人才，於是加工區扮演媒合角色，積極跟就訓中心合辦就業博覽會、或找大專院校相關科系接觸產業，也拉攏產業界成立聯盟，打造產業聚落。

近年東協市場崛起，國際大廠前進新加坡、泰國、馬來西亞等地設廠，台灣半導體晶圓、IC出口到東南亞訂單占9成以上，幾乎攻下電子產業半導體這塊市場，由於看好未來前景，使得園區貿易額產值衝上新高點。

(中國時報)