新聞透視－政府帶頭違法 大開公安倒車

2018年01月12日 04:10 中國時報 譚宇哲

承租違建也可以申請住宅補貼，這可說是世界級的笑話，明明是中央立法疏漏，地方政府竟然也照單全收，開放違建承租戶申請租金補貼，試問，政府率先鼓勵承租非法違建，這要合法住宅的屋主、承租戶情何以堪，以後誰會相信政府依法施政！

中央修正《住宅法》後，放寬違建戶可以申請租金補貼，或許這是因應現實狀況而訂的修法策略，但最近違建公安意外頻傳，奪走將近10條人命，當拆除違建的民氣可用之際，政府竟然放寬承租違建住宅補助，又警告大家這可能被拆除，試問，行政機關不是自我矛盾嗎？世界各國有承租非法違建還可以領政府補助的案例？

政府審核核發補貼金機制，合法房屋是基本資格，如果承租違建的房屋也可以獲得政府租金補貼，一旦日後發生公安意外，到底誰該負責？政府難道可以事後拍拍屁股說事不關己嗎？這於情於理於法都說不過去。

我們政府施政充滿矛盾，違建沒有合法房屋證明，妾身未明的前提下，地方稅捐處只要發現有房屋，不管合法於否先課房屋稅；國稅局發現有出租行為先課房東所得稅，各單位各行其事，造成長期以來的畸形違建狀況。

如今，違建承租戶竟然可申請租金補貼，根本就是粉飾違建非法問題，這要讓合法房屋的房東情何以堪？

這種帶頭違法，缺乏是非觀念的政府，怎麼有臉教育民眾守法！

(中國時報)