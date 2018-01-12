訃文黑函詛咒 冬山鄉代將提告

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣議會議員、多位鄉鎮市長及鄉民代表11日陸續接到一封未署名的訃文，內容詛咒冬山鄉民代表林俊輔在大年初一過世，由於林俊輔才在民進黨內冬山鄉長初選勝出，令人高度懷疑與政治有關；林俊輔表示，政治及選舉要有人性，台灣民主政治怎麼會走到這個樣子？他將到地檢署提告，盼司法單位揪出幕後指使者。

這封詛咒式政治黑函，內容除了寫林俊輔在大年初一過世，還辱罵林俊輔平素狂熱政治無所不為，城府深廣陽奉陰違，遂遭天譴曝屍荒蔓意外身故，將在農曆正月16舉辦公祭後火化，針對性非常強烈。

林俊輔說，台灣政治走到這個地步，真的感到很遺憾，希望檢調積極調查、毋枉毋縱，不要有其他公職參選人再有這樣的情形發生，而他蒐集相關資料後，將前往地檢署提告。

此外，林俊輔也發表「不自殺聲明」，他強調多年來為宜蘭、為台灣民主運動奉獻心力，從未有怨言，一心一意希望台灣可以成為民主國家，至今並無任何慢性病或心理疾病，不讓任何不公不義或不道德的事發生，在志向尚未完成前，絕不可能自殺。

民進黨宜蘭縣黨部也表示，有心人士以詛咒式訃聞黑函攻擊林俊輔，感到萬分痛心，這種惡劣的文宣相信不會是善良宜蘭人所為，背後必有更大陰謀在操弄，目的就是破壞宜蘭人的善良與打擊宜蘭民主聖地名號，希望宜蘭鄉親共同抵制惡質卑劣的行為，莫讓有心人士破壞、分裂宜蘭人的驕傲與價值。

(中國時報)

新聞透視－政府帶頭違法 大開公… 各式冬令營 孩子fun假兼學習

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。