訃文黑函詛咒 冬山鄉代將提告

2018年01月12日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣議會議員、多位鄉鎮市長及鄉民代表11日陸續接到一封未署名的訃文，內容詛咒冬山鄉民代表林俊輔在大年初一過世，由於林俊輔才在民進黨內冬山鄉長初選勝出，令人高度懷疑與政治有關；林俊輔表示，政治及選舉要有人性，台灣民主政治怎麼會走到這個樣子？他將到地檢署提告，盼司法單位揪出幕後指使者。

這封詛咒式政治黑函，內容除了寫林俊輔在大年初一過世，還辱罵林俊輔平素狂熱政治無所不為，城府深廣陽奉陰違，遂遭天譴曝屍荒蔓意外身故，將在農曆正月16舉辦公祭後火化，針對性非常強烈。

林俊輔說，台灣政治走到這個地步，真的感到很遺憾，希望檢調積極調查、毋枉毋縱，不要有其他公職參選人再有這樣的情形發生，而他蒐集相關資料後，將前往地檢署提告。

此外，林俊輔也發表「不自殺聲明」，他強調多年來為宜蘭、為台灣民主運動奉獻心力，從未有怨言，一心一意希望台灣可以成為民主國家，至今並無任何慢性病或心理疾病，不讓任何不公不義或不道德的事發生，在志向尚未完成前，絕不可能自殺。

民進黨宜蘭縣黨部也表示，有心人士以詛咒式訃聞黑函攻擊林俊輔，感到萬分痛心，這種惡劣的文宣相信不會是善良宜蘭人所為，背後必有更大陰謀在操弄，目的就是破壞宜蘭人的善良與打擊宜蘭民主聖地名號，希望宜蘭鄉親共同抵制惡質卑劣的行為，莫讓有心人士破壞、分裂宜蘭人的驕傲與價值。

(中國時報)