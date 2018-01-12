各式冬令營 孩子fun假兼學習

2018年01月12日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

快樂國小英語冬令營分為兩梯次，均以戶外遊戲與教室的英語帶動唱、科學常識、食物品嘗等課程為主軸。（甘嘉雯翻攝）

因應27天寒假，桃園市舉辦各種親子育樂科學營隊或藝文活動、親子共讀、陪伴孩子運動、親近山水體驗桃園的生態之美等，像是快樂國小就有2天1夜的英語營隊，而成功國小則有機器人的營隊，教育局表示，家長可鼓勵孩子參與志願服務，培養多元包容、共好及利他精神。

教育局表示，去年成功國小開設「仿生四足機器人」育樂營，招收4至6年級學生，讓學生從仿生四足機器人運動、電能與動能、平衡運動，今年增近親子間關係及因應創客風潮，辦理從「想」到「做」的「創客三D列印」寒假育樂營。

快樂國小英語冬令營分兩梯次，第一梯次為「美食數學宴體驗營」，第二梯次為「科學解謎趣體驗營」，均以戶外遊戲與教室內英語帶動唱、科學常識、食物品嘗等為主軸。

中壢區新街國小今年寒假開設藝文類及體育類學生育樂營，計有木管音樂營，另有韻律體操隊、空手道隊及田徑校隊集訓，希望學生在寒假假期中多元學習不打烊。

青溪國小聘任外藉教師Jade，在寒假中，帶領孩子進行「南非大冒險」活動，讓孩子學習英語也了解世界文化；另一項「創客機器人」冬令營也非常夯，孩子可在3天完整的營隊活動中，熟悉程式語言的架構，並結合學校特色課程「木作」，創意積木等手作技巧，讓想像結合實作，造出自己個人特色且能活動的機器人，一路過關斬將，達成任務。

(中國時報)