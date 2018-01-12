新聞透視－保團結贏勝選 張、林有共識

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中國時報

國民黨內對縣市長提名機制意見紛歧，立委張麗善一直強調以全民調產生人選，11日罕見地進一步呼應黨章規定，若有多人競逐先協調，協調不下才進入初選，與亦有意參選的雲林水利會長林文瑞聽從黨決定的主張不謀而合，顯見最後不論誰出線，均有和諧保團結贏勝選的默契。

相對於國民黨有張麗善率先表態，以及民進黨現任縣長李進勇早已就戰鬥位置，身兼國民黨雲林縣黨部主委的林文瑞遲不正式宣布參選，急死許多支持者，該黨部幹部緩頰說，因為林本身是黨部主委，如果逕自宣布，恐落人球員兼裁判的口實，才讓他始終未正面回應。

黨工分析不無道理，然而，在大環境有利於藍營的當下，林文瑞不貿然表態，其實是希望能迴避黨內初選、同志相互廝殺的局面，檯面下運作協商，留給自己和對手更大的空間，何況他和張麗善系出同門，俾不破壞黨內和諧，助益團結，增升勝選機率。

只是，選戰逼近，距投票日只剩約11個月，身膺主帥角色的縣長人選迄今喬不定，嚴重牽動鄉鎮長布局，非但削減母雞帶小雞的效應，也影響小雞互挺母雞的作用。

據了解，林文瑞即使尚未公開表明參選意願，但是近來確實在黨中央的介入下，積極與張麗善協商，而張也一改過去只以全民調產生提名人選的主張，表示應遵循黨規定先協調，足見其態度有緩和，兩人有以團結的國民黨贏得選舉的共識。

(中國時報)

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