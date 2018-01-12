綠色運輸日 抗空汙點子多

2018年01月12日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府訂定每周五為「綠色運輸日」，鼓勵民眾以行動於每個星期五改變旅運行為，自前年底至去年3月31日於雙北境內辦理「周五綠色運輸日集點活動」，獲得廣大迴響；為延續「綠色運輸日」政策，今年藉由公私部門合作方式，鼓勵使用綠色運輸，北市領頭帶動推廣到全國，讓全台民眾一起響應以行動對抗空汙。

紅利點數 等你來賺

交通局表示，點鑽行銷公司協同贊助舉辦的「周五綠色運輸日」，去年4至12月統計參與人數高達850萬人次，贈送點數達2000多萬點；今年再度整合悠遊卡公司、玉山銀行及點鑽公司等單位，自今年元旦至年底為止，共同贊助推出「2018年綠運輸集點活動」，鼓勵民眾外出通勤、出遊、購物搭乘綠色運輸，凡持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘高鐵、台鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪，不限任何時段，每搭乘5次即送1點UUPON紅利點數，滿10次再送2點。

同時，持悠遊卡每周三至全家、萊爾富及OK三大超商購物，單筆消費滿100元再加贈10點UUPON；另配合周五綠運輸政策，提供點數再加碼優惠，每周五不限時段，使用悠遊卡搭乘全國綠運輸即可獲得1點紅利點數，且周五搭乘次數還可列入滿5次送1點活動之中，搭乘次數越多獲得點數越多。

公私部門 攜手推廣

此外，玉山銀行也加碼推出每天持玉山悠遊聯名卡搭乘全國綠運輸者，可獲得1點，每月在3大超商消費滿百元，還可享有加碼贈點（每月每卡限贈9點）。

交通局表示，UUPON點數可換取便利商店和大賣場咖啡、餅乾、折價券等相關產品，也能選擇再儲值回悠遊卡內，折抵電信費、MOD看片金，登入UUPON官網還能使用捐贈功能捐給慈善團體做公益。

(中國時報)