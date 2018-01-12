綠色運輸日 抗空汙點子多

台北市推動「周五綠色運輸日」，今年續推集點活動，只要使用大眾運輸工具，可獲UUPON點數換好康。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市政府訂定每周五為「綠色運輸日」，鼓勵民眾以行動於每個星期五改變旅運行為，自前年底至去年3月31日於雙北境內辦理「周五綠色運輸日集點活動」，獲得廣大迴響；為延續「綠色運輸日」政策，今年藉由公私部門合作方式，鼓勵使用綠色運輸，北市領頭帶動推廣到全國，讓全台民眾一起響應以行動對抗空汙。

紅利點數 等你來賺

交通局表示，點鑽行銷公司協同贊助舉辦的「周五綠色運輸日」，去年4至12月統計參與人數高達850萬人次，贈送點數達2000多萬點；今年再度整合悠遊卡公司、玉山銀行及點鑽公司等單位，自今年元旦至年底為止，共同贊助推出「2018年綠運輸集點活動」，鼓勵民眾外出通勤、出遊、購物搭乘綠色運輸，凡持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘高鐵、台鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪，不限任何時段，每搭乘5次即送1點UUPON紅利點數，滿10次再送2點。

同時，持悠遊卡每周三至全家、萊爾富及OK三大超商購物，單筆消費滿100元再加贈10點UUPON；另配合周五綠運輸政策，提供點數再加碼優惠，每周五不限時段，使用悠遊卡搭乘全國綠運輸即可獲得1點紅利點數，且周五搭乘次數還可列入滿5次送1點活動之中，搭乘次數越多獲得點數越多。

公私部門 攜手推廣

此外，玉山銀行也加碼推出每天持玉山悠遊聯名卡搭乘全國綠運輸者，可獲得1點，每月在3大超商消費滿百元，還可享有加碼贈點（每月每卡限贈9點）。

交通局表示，UUPON點數可換取便利商店和大賣場咖啡、餅乾、折價券等相關產品，也能選擇再儲值回悠遊卡內，折抵電信費、MOD看片金，登入UUPON官網還能使用捐贈功能捐給慈善團體做公益。

(中國時報)

爭取半導體根留台灣 催生新園區 鶯歌鳳福公園啟用 超好玩！

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。