鶯歌鳳福公園啟用 超好玩！

2018年01月12日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

鶯歌區鳳福公園11日正式啟用，設置溜冰場、兒童足球門、溜冰場等特色遊具供民眾遊憩。（吳堂靖攝）

鶯歌區鳳福公園11日於新北市長朱立倫與地方民代見證下開放啟用，新公園以貓頭鷹為意象，闢設彈跳床、兒童足球門、溜冰場及大型地景溜滑梯，打造多用途的特色公園，提供往來雙北及桃園民眾新興遊憩空間，吸引不少民眾搶先體驗。

朱立倫玩彈跳床

新北市工務局繼去年底打造具有鯨魚滑梯的鶯歌鳳祥公園後，11日再度啟用鳳福公園，新公園位於鶯歌鳳鳴重劃區內，以貓頭鷹為設計主軸，設置地景溜滑梯、兒童足球門、溜冰場及彈跳床等特色遊具，新北市長朱立倫到場巡視，一時玩心大起，與小朋友開心試跳彈跳床，氣氛歡樂。

多用途植栽豐富

朱立倫表示，考量現今運動風氣興盛，任內已陸續建置467座公園，透過活化閒置公有地及與民間團體合作，打造社區式公園，讓民眾在住家附近就能夠輕鬆動健康。

工務局表示，鳳福公園原為鳳福里民活動中心旁的閒置空地，經市府跨局處協調後，順利取得用地，打造多用途的特色公園，園區內也栽種風鈴木、欖仁及樟樹等樹種，供民眾觀賞休憩。

新工處表示，鶯歌鳳福公園占地約1058坪，總經費約1300萬元，其中600萬為民間開發業者捐助，規畫期間匯集地方及公民團體意見，增設兒童遊戲及健身設施，推動自然植栽綠美化，打造老少健身的遊憩新選擇。

(中國時報)